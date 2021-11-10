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金正恩血汗壓榨屬下！　凌晨3點還在奪命連環call「交辦工作」

▲▼ 金正恩3月出席市．郡黨責任秘書講習會。（圖／朝中社）

▲金正恩直到凌晨3時還會打電話給屬下交辦工作。（圖／朝中社）

記者王佩翊／編譯

北韓《勞動新聞》9日以「 深夜、凌晨打來的電話」為題進行了報導，內容指領導人金正恩為了國家與人民工作到深夜，直到凌晨都還為了跟進國政的新進度，聯絡相關人員，然而這明明是壓榨屬下的行為，報導中卻稱他的部屬因領導人對國家的積極奉獻而「熱淚盈眶」。

根據南韓媒體《東亞日報》報導，《勞動新聞》9日發表了一篇新聞寫道，「那是在6月6日的午夜時分，我們敬愛的總秘書同志打電話給一位內閣職員，當所有人都思考在這深夜中，領導人有什麼急事找他時，敬愛的總秘書同志宏亮的聲音就此響起。不知不覺就過了午夜，敬愛的總秘書同志又再度打電話給了內閣職員，要求隔日上午要立即針對該事項進行報告。」

▲▼北韓軍隊爆發霸凌，導致士兵脫營前往中國。圖為金正恩2019年視察空軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩近日一直想要營造親民形象。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩不僅直到深夜都還在壓榨職員，報導中甚至還稱，「金委員長在凌晨3時又再度打電話來，細心教導負責工作的職員應該如何尋找解決方法，並制定積極的對策。」意圖想要表現出金正恩親力親為又溫暖的形象。而報導最後則稱，「多虧了這3通電話，在幾天後所舉辦的黨中央委員會，金正恩同志才能發布為了人民生活做出貢獻的特別命令。」

不僅如此，報導還稱，接到電話的工作人員忍不住熱淚盈眶，感動於金正恩日夜不分地辛勤工作，將自己貢獻給國家，也讓內閣職員們深刻體會到了金正恩對於國家的熱愛，為了祖國與人民受盡苦難，每天工作到凌晨3、4時。甚至還有人稱，金正恩這樣的行為與父親金正日一樣，都是為民所苦的領導人。

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