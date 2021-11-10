路透：拜習視訊會談最快下周舉行

▲拜登和習近平視訊會談將在年底前展開。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

路透社引述消息人士指出，美國總統拜登計畫最快下周和中國國家主席習近平進行視訊會談；目前白宮發言人和中國駐美大使館都拒絕證實相關消息。

拜登政府上任後的對中政策出乎不少人意外，許多仍延續川普政府時期的強硬態度，也因此在美國盟友間引起憂慮，報導指出美國官員相信直接與習近平接觸，是防範是藉兩大經濟體持續發生衝突最佳解方。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）和中國外交官高層上月在瑞士蘇黎世會面後，都證實已經原則上達成協議，將由拜登與習近平進行視訊會談。

消息人士指出中國目前對外COVID-19限制仍嚴，加上習近平在疫情期間不願出國，雙方面對面見面的機會相當低。當被問到美中雙方元首原則上同意在年底前進行談話，但實際時間點為何，白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean Pierre）指出，相關討論和細節仍在敲定中，並沒有進一步提供細節。

報導指出此次會談賭注相當高，畢竟過去2年美中因中國爆發COVID-19疫情，以及中國持續擴大核武庫等問題多有交鋒，但目前拜登團隊沒有特別預期會議將會討論到那些內容。

專家認為雙方應該會趁此會談鬆綁兩國記者的簽證限制，此外還有2020年時，美中雙方各關閉對方駐成都和駐休士頓領事館，預計也可能在此會談後降溫並重啟。不過美方表示此前的會面並無討論到領事館重啟議題。