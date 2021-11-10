行車衝突大反轉！　他揮長劍叫囂「下秒傻眼」對方拿出長槍



記者張靖榕／綜合報導

美國社群網路近日一則行車衝突的影片引起瘋傳，一名男子下車手持長劍衝向前車車主，卻被對方的氣勢震懾住，隨後跑回自己車旁疑似要「換武器」，轉身卻看到對方已經從後車廂拿出步槍。網友紛紛留言，「當你拿劍衝向對方，但對方連躲都沒躲的時候，你已經輸了。」

▲行車糾紛。（圖／翻攝reddit）

美國知名論壇reddit一則26秒的影片於9日上傳，影片中只見戴著帽子的男子下車後手持長劍衝向前車車主，將劍高舉過肩作勢要砍下，但紅襯衫男子只是下意識動了一下手臂，甚至連躲都沒躲。

戴帽男意識到對方不怕後，似乎愣住不知如何解決，竟然把劍藏到背後改和對方叫囂，隨後又衝回自車的駕駛座旁。紅襯衫男抓住空檔立刻打開後車廂找到他的步槍，迅速將彈匣裝上後，情勢立刻翻轉，影片最後手持攝影機、被卡在兩車中間的男子看到長槍喊了聲「喔靠！」便結束了。

網友紛紛嘲笑持刀的男子，「那根本不是劍吧，只是某種鋸子」、「那根本不能拿來砍人吧」、「當你拿劍衝向別人，而對方連躲都沒躲的時候，你已經輸了。」也有網友表示原本襯衫男想表現得有文明舉止，戴帽男卻要這麼不自量力，這樣的下場也是剛好而已，但遇到行車糾紛還是應該保護好自己，「要知道什麼時候不該下車，什麼時候該起身對抗。」