華裔2歲男童搭車「額頭中流彈」不治　媽蹲高速公路燒紙錢

I could not stop weeping.



Met up with Jasper’s family to bring flowers to the shooting site along 880 this morning. CHP escorted us & kept family safe.



Jasper’s family burned incense, joss paper, etc. so Jasper has what he needs in the afterlife. #RIP #Oakland pic.twitter.com/8dr3Jz33el — Dion Lim (@DionLimTV) November 8, 2021

記者崔子柔／綜合報導

北加州880公路屋崙路段6日下午2時疑似發生幫派槍戰，一名將滿2歲的男童當時乘車經過，竟遭流彈擊中額頭，送醫不治，其母親8日蹲在高速公路旁佈置臨時靈堂，畫面相當引人鼻酸。

根據《ABC7》、KPIX5號電視台報導，該男童名為Jasper Wu，其母親表示，Jasper下個月就要過2歲生日了，近期才在挑選蛋糕，沒想到發生這令人心碎的意外，希望當時路過的民眾可提供相關線索，協助警方調查。

▲Jasper來不及過2歲生日。（圖／翻攝自推特／@DionLimTV）



當時母親、阿姨及表親都在同輛車上要回家，Jasper還在熟睡當中，突然一顆子彈穿過擋風玻璃，擊中Jasper額頭，事發當下他還保有意識，試圖睜開眼睛，隨後送往奧克蘭兒童醫院急救，仍不幸喪命。

Jasper母親透露，她一直過著「偽單親媽媽」的生活，Jasper的爸爸一直在中國工作，又受疫情阻隔，甚至在Jasper出生後都還沒見過一面，不過Jasper聰明又懂事，8日美國解除對中國的旅行禁令，爸爸正從上海要飛往美國，原本是要替Jasper慶生見第一面，沒想到變成要送走他。