美國國會議員訪台　五角大廈：符合台灣關係法

▲美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅。（圖／翻攝AIT網站）

文／中央社記者江今葉華盛頓9日專電

美國國會議員台北時間9日訪台，美國國防部今天表示，美國國會議員訪台符合美國在台灣關係法義務。國會議員搭乘美國軍機出訪，是國會代表團慣例。

美國聯邦參眾議員台北時間9日晚間搭乘軍機抵台訪問，外交部表示，相關行程由美國在台協會台北辦事處（AIT/T）協調安排，基於尊重訪賓意願，相關資訊將適時對外說明。據傳此行是搭乘美方軍機從菲律賓飛抵松山機場。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）在媒體簡報被問到此事時表示，這是國會訪問團。國會訪團使用美方軍機並不罕見。

他也指出，國會代表訪問台灣十分正常，已是今年的第2次，並不罕見，這是正常情況，也符合美方在台灣關係法的義務。台灣關係法獲得歷任政府支持，包括民主黨與共和黨政府，以協助台灣強化自我防衛需求。

上一次美國參議員訪台是今年6月6日，當時台灣正與本土疫情奮戰。美國聯邦參議院達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）、昆斯（Christopher Andrew Coons）等3位參議員訪問團，搭乘C-17運輸機飛抵松山機場，宣布美國將捐贈台灣75萬劑疫苗協助抗疫。

除了美國國會議員團外，美國總統拜登（Joe Biden）摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）率團於今年4月14日訪台，團員包括前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦柏格（James Steinberg），這是拜登上任後訪台首發團。