　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

布林肯召開COVID-19部長會議　是否邀台灣受矚目

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

美國國務卿布林肯明天將召開線上COVID-19部長會議，延續總統拜登9月全球防疫峰會討論。外界關切外交部長吳釗燮是否受邀，但美方與駐美代表處都低調避談，僅說會後再提供資訊。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球奪走超過500萬條生命，為終結疫情並加強全球衛生安全機制，美國總統拜登（Joe Biden）9月22日召集180個國家、國際組織及非政府組織代表，召開全球防疫峰會，具公衛背景的前副總統陳建仁應邀出席。

為延續9月峰會動能，布林肯將於美東時間10日上午8時（台灣時間10日晚間9時）召開COVID-19部長會議，預計聚焦疫苗分配、提升全球疫苗產量、強化全球衛生安全架構等議題。邀請對象包括他國外長、區域及國際組織領袖。

「這不僅是場衛生危機，也是場經濟、人道與安全危機。」布林肯5日透過聲明表示，世界忍受疫情近2年之久，全球超過500萬人染疫身亡，疫情重創經濟與人民生計，新型變種不斷出現，為疫情何時能結束增添不確定性。

布林肯當時表示，各國政府必須拿出政治意志齊力合作。他盼藉由COVID-19部長會議建立一個外長定期交流平台，以因應公衛安全議題。

美國國務院全球疫情因應與衛生安全協調官史密斯（Gayle Smith）今天召開會前媒體簡報會，由於受邀名單迄今仍未公布，多家媒體試圖追問吳釗燮、非洲國家抑或是中國是否受邀，但都未得到正面回應。

史密斯僅說，所有區域外長及區域組織都在受邀名單上，美方會在會後提供說明。

記者詢問駐美代表處台灣是否受邀，不論是由吳釗燮或非官方代表出席，也得到「無進一步可以說明」的答案。

媒體今天另也詢問史密斯，美方是否把COVID-19部長會議視為一個新機制，希望藉此和盟友舒緩台灣遭世界衛生組織（WHO）排除造成的問題。

史密斯表示，在全球衛生安全架構上，美方認為最重要的是成立一個讓外長能開始專注討論此議題的平台。美方當然希望會議能作為一個較長期、密集與慎重對話機制的開端，以確保世界不會重蹈覆轍，為未來做好準備，最好能避免未來衛生威脅演變成全球流行病。

 

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

►保護膝蓋的神器在這裡！

ET快訊
台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」　仁醫：他就是這樣客氣
王必勝不倫曝光全家遭殃　「仙氣妻」因朋友一句話落淚了
快訊／路透：拜登、習近平視訊會談最快下周舉行
台積電嚇到了！高雄設廠為何選楠梓地圖曝光　內行人揭關鍵
女大生喪父畢典沒人來…霸氣教授：我當妳爸！　10年後證婚逼哭
王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲：現在沒有原諒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國最新003航艦衛星影像曝！　美智庫揭最快下水時間：明年2月

路透：拜習視訊會談最快下周舉行

行車衝突大反轉！　他揮長劍叫囂「下秒傻眼」對方拿出長槍

華裔2歲男童搭車「額頭中流彈」不治　媽蹲高速公路燒紙錢

15歲馴牛金童被暴踩頭部影片曝！　公牛「30秒殺紅眼」重踏奪命

國外麥當勞油鍋噁炸像石油　員工3分鐘實錄曝「開店前1小時」真相

美國國會議員訪台　五角大廈：符合台灣關係法

男同志怕一輩子單身娶她回家　婚後意外「性福爆表」還生2個小孩

布林肯召開COVID-19部長會議　是否邀台灣受矚目

德州音樂祭恐怖踩踏釀8死　《要塞英雄》下架饒舌歌手表情包

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

反差萌！《魷魚》張德秀私下是「溫柔貓奴」 和阿里抱怨「拔河累炸」：吐了兩次

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

王思佳勸女生「別把分手掛嘴邊」　傳授「講錯話」滅火技巧：先去倒茶XD

寵物龜停止呼吸！男星急幫CPR 嘴對嘴急救淚喊：麻煩你回來

陳明義為違法回收場槓上侯友宜　說溜嘴「內藏上億木頭」狠遭打臉

中國最新003航艦衛星影像曝！　美智庫揭最快下水時間：明年2月

路透：拜習視訊會談最快下周舉行

行車衝突大反轉！　他揮長劍叫囂「下秒傻眼」對方拿出長槍

華裔2歲男童搭車「額頭中流彈」不治　媽蹲高速公路燒紙錢

15歲馴牛金童被暴踩頭部影片曝！　公牛「30秒殺紅眼」重踏奪命

國外麥當勞油鍋噁炸像石油　員工3分鐘實錄曝「開店前1小時」真相

美國國會議員訪台　五角大廈：符合台灣關係法

男同志怕一輩子單身娶她回家　婚後意外「性福爆表」還生2個小孩

布林肯召開COVID-19部長會議　是否邀台灣受矚目

德州音樂祭恐怖踩踏釀8死　《要塞英雄》下架饒舌歌手表情包

貧富差距擴大「路上開車族卻變多」？網揭一關鍵：被房價害死

憋尿又頻繁跑廁所　常來不及半路就閃出尿？　你可能有這種病

中國最新003航艦衛星影像曝！　美智庫揭最快下水時間：明年2月

心肌梗塞超危急　心臟科醫師圖文講解

正妹遇北車借錢哥「討8600元包車奔喪」　一句話救了她

春風揪熟女開房被拍…經紀人回應了！4年前載妹上摩鐵「純聊天」

《ONE PIECE》真人影集5選角公開！魯夫是18歲少年…娜美辣照吸粉

台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」　仁醫：他就是這樣客氣

入境日本不用小黃卡！日語老師：我打高端一樣可以去

路透：拜習視訊會談最快下周舉行

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

國際熱門新聞

打BNT疫苗牙齦狂噴血！高三生休克慘死

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

泰國公主國服優雅現身美炸　20年沒跟母親說過話

國外麥當勞員工實錄開店前1小時　油鍋噁炸網友

中資煉鋼廠粉塵蓋塞爾維亞小鎮　罹癌率翻4倍

美政府將再付10億美元　增購默沙東COVID-19口服藥

新疆沙漠現「美航母標靶」　美回應了

尼加拉瓜總統奧蒂嘉再連任　國際社會抨擊為鬧劇

有望轉投總統大選　杜特蒂長女網路聲量大漲

15歲馴牛金童慘死！　公牛殺紅眼重踏奪命

挺台參與國際決議案　法國國民議會11月底表決

華裔2歲男童中流彈不治　媽蹲高速公路燒紙錢

iPhone用戶躺著坐著「FB都知道」研究員建議卸載

小行星正朝地球飛來　直徑約3個足球場

更多熱門

相關新聞

美政府將再付10億美元　增購默沙東COVID-19口服藥

美政府將再付10億美元　增購默沙東COVID-19口服藥

美國藥廠默沙東集團及夥伴Ridgeback Biotherapeutics今天表示，美國政府將增購兩家公司共同生產的抗COVID-19口服藥莫納皮拉韋，價值約10億美元（約新台幣277億元）。

彰化首創開放企業揪團打疫苗　破百人提供到點服務

彰化首創開放企業揪團打疫苗　破百人提供到點服務

疫苗通行證納國藥、科興？柯：可以

疫苗通行證納國藥、科興？柯：可以

探病拒實名作勢出拳　退休老董判拘30天

探病拒實名作勢出拳　退休老董判拘30天

曾被林靜儀罵　柯：她對醫學了解不夠

曾被林靜儀罵　柯：她對醫學了解不夠

關鍵字：

新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

「顏寬恒是一個很客氣的人」　黃國昌：但他真的沒有料啊！

打BNT疫苗牙齦狂噴血！高三生休克慘死

最美博士揭「GG變黑4原因」！手槍打太多？答案是肯定的

客故意把錢掉地　外送員彎腰撿回敬

更多

最夯影音

更多
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面