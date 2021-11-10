「杜特蒂長女」網路聲量大漲　有望轉投總統大選

▲菲律賓總統杜特蒂女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）網路聲量大漲，有可能投入總統大選。（圖／路透）



中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電

菲律賓總統杜特蒂長女薩拉今天退出下屆納卯市長選舉。外界預期15日前，她可能投入明年總統選戰。薩拉今日的決定讓支持者振奮不已，貼文按讚數短短5小時就衝破22萬。

薩拉（Sara Duterte）現任納卯（Davao）市長，納卯也是杜特蒂（Rodrigo Duterte）家鄉和家族勢力根據地。

菲律賓總統大選將於明年5月登場，薩拉多次在民調獨占鰲頭，但10月8日總統參選登記截止前，她卻登記競選連任下屆納卯市長，跌破各界眼鏡，支持者也大失所望。

薩拉今天下午3時左右在臉書貼文表示：「今天下午，我撤回納卯市長競選登記。副市長塞巴斯汀（Sebastian Baste Duterte）會取代我（參選）。目前只有這些要宣布。非常感謝大家。」

根據菲律賓法規，若有政黨提名參選人於11月15日前退選，薩拉即可替補成為總統參選人。薩拉臉書貼文一出，支持者立即歡聲雷動；截至晚上8時，迅速累積到22萬多個讚。

一名支持者寫道：「堅實的南北同盟。我們仍然支持薩拉．杜特蒂。小馬可仕薩拉配。薩拉小馬可仕配。」

根據近日民調結果，薩拉和前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）支持度遙遙領先其他參選人。薩拉10月上旬表態不競逐下屆總統寶座後，已登記參選的小馬可仕接收薩拉支持者，支持率一度衝上49.3%。

馬可仕家族勢力根據地是菲律賓北端的北伊羅科斯省（Ilocos Norte），杜特蒂家族根據地則在南部民答那峨島的納卯市；一般認為，薩拉和小馬可仕若搭檔參選正副總統，明年大選贏面極大。

另一方面，薩拉和小馬可仕10月下旬曾同時現身中部大城宿霧（Cebu）。薩拉當時說，兩人會面時，只談到薩拉成立的「變革聯盟」（HNP）如何幫小馬可仕打選戰，並未涉及她成為小馬可仕副手的問題，但這項「巧合」仍成為菲國政壇焦點。

薩拉若要競逐總統大位，除了與小馬可仕搭檔，還可能透過執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）提名參選。

「民主菲人－國民力量黨」目前已提名曾擔任「掃毒戰」大將的前警察總長德拉羅沙（Bato dela Rosa）和參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）角逐正副元首，兩人都是杜特蒂親信。

一般認為，提名德拉羅沙只是權宜之計。11月15日前，薩拉隨時可能替補成為執政黨總統參選人。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘