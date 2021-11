10歲童遭比特犬撕咬致死！警拔槍將狗擊斃　目擊者：根本拉不開

▲10歲童遭比特犬撕咬致死。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

英國威爾斯郡一名10歲男童意外遭鄰居的美國比特鬥牛犬(American Pitbull)咬死,警方趕到事故現場時,立刻拔槍將狗擊斃。據了解,這條狗就被栓在某間商店外面,前幾日才將一名男性顧客的手臂咬傷,沒想到又立刻發生憾事。

根據《每日郵報》報導,威爾斯郡卡菲利鎮(Caerphilly)一名10歲男童8日下午放學後,和朋友們在一間房子裡玩,結果突然遭到一隻寄養在鄰居家的比特犬攻擊。目擊者表示,當時男童的朋友大喊,「狗在咬他(男童)的腿,還有另一人試圖把狗弄開,但完全無濟於事,因為牠已經陷入瘋狂。」

警消人員趕到現場後,立刻拔槍將狗擊斃,但男童也因傷勢過重,被宣告當場死亡。據了解,這隻狗是附近一間商店受託照顧,平常就被綁在店門外,商店員工表示,這條狗才剛來到當地沒多久,「幾天前牠被綁在商店外,一名男顧客想彎下腰摸牠,結果手臂被狠狠咬傷。」

