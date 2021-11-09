10歲童遭比特犬撕咬致死！警拔槍將狗擊斃　目擊者：根本拉不開

▲10歲童遭比特犬撕咬致死。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國威爾斯郡一名10歲男童意外遭鄰居的美國比特鬥牛犬（American Pitbull）咬死，警方趕到事故現場時，立刻拔槍將狗擊斃。據了解，這條狗就被栓在某間商店外面，前幾日才將一名男性顧客的手臂咬傷，沒想到又立刻發生憾事。

根據《每日郵報》報導，威爾斯郡卡菲利鎮（Caerphilly）一名10歲男童8日下午放學後，和朋友們在一間房子裡玩，結果突然遭到一隻寄養在鄰居家的比特犬攻擊。目擊者表示，當時男童的朋友大喊，「狗在咬他（男童）的腿，還有另一人試圖把狗弄開，但完全無濟於事，因為牠已經陷入瘋狂。」

警消人員趕到現場後，立刻拔槍將狗擊斃，但男童也因傷勢過重，被宣告當場死亡。據了解，這隻狗是附近一間商店受託照顧，平常就被綁在店門外，商店員工表示，這條狗才剛來到當地沒多久，「幾天前牠被綁在商店外，一名男顧客想彎下腰摸牠，結果手臂被狠狠咬傷。」

BREAKING: Schoolboy, 10, killed by dog at house in Welsh street https://t.co/wnuHrj8uGv pic.twitter.com/5V199snpA0 — WalesOnline (@WalesOnline) November 8, 2021

另一名附近的住戶表示，她日前帶著三歲兒子經過時，狗也試圖撲向孩子，「這隻狗已經造成附近住戶很大困擾一段時間了，我經過時都會抱起孩子，這隻狗真的太巨大了。」目前警方也正在尋找其他目擊者，希望能調查清楚，狗是如何在沒有被綁起的狀況下攻擊男童的。

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