北韓核設施「最新衛星照」曝　美智庫：鈾精煉廠持續運作中

▲北韓用來濃縮鈾礦的「平山鈾精煉廠」被美國智庫分析仍持續在運作中。(圖/翻攝自CSIS/Beyond Parallel)

記者張寧倢/編譯

美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)旗下的南北韓研究分析網站「Beyond Parallel」公布報告指出,根據今年4月到10月收集的商業衛星照片顯示,北韓(朝鮮)唯一公開承認用來生產「黃餅」(yellowcake)與鈾礦等核原料的「平山鈾精煉廠」仍處於運轉狀態。

根據《韓聯社》報導,分析報告稱,儘管北韓自2017年起就暫停核武器試驗,但平山工廠仍處於運轉狀態,該廠除了是北韓當局唯一承認的用來生產黃餅的設施外,也是開發核武所需原料的生產基礎。據悉,黃餅是在提高天然鈾礦純度過程中的黃色固態鈾氧化物,又稱「鈾精礦」,可再進一步進行濃縮,而鈾235的濃度達20%以上就稱為高濃縮鈾(HEU)。

「Beyond Parallel」網站於2020年5月和今年3月就曾以衛星照片為基礎,分析稱平山鈾精煉廠一直處於運轉狀態。網站表示,若沒有發生出乎意料的情況,未來毫無疑問地仍將繼續運作,而如果今後美國與北韓達成「去核化協議」,關閉平山工廠將成為必要因素。另外,基於北韓的廢棄物管理慣例與脫北者提出的憂慮,平山工廠與其相關設施可能存在許多健康、安全與環境問題。

《韓聯社》稱,美國史丹佛大學國際安全合作中心(CISC)日前也透過AI人工智慧分析2017年到2020年的平山礦廠設施衛星圖像,發現北韓有能力生產比現今更多「武器等級鈾」。研究小組推算,北韓每年開採3萬噸鈾礦,但最大的開採力估計可達36萬噸,相當於每年製造20枚以上核彈頭

What is the current status of the Pyongsan Uranium Concentrate Plant (Nam-chon Chemical Complex) and January Industrial Mine?



CSIS’s Joe Bermudez, Jennifer Jun, & @VictorDCha explain their key findings in this edition of Beyond Parallel.



Read here: https://t.co/JAF0NfSEAk