染髮少這步驟！正妹瓜子臉「腫成豬頭」　老公開燈嚇壞：你哪位

Woman, 26, reveals how allergic reaction to salon hair dye left her with chemical burns on her scalp and a severely swollen head https://t.co/c4gcVrwtol pic.twitter.com/RVJMjI1K0p — Showbiz (@showbiznotices) November 8, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國紐約州一名26歲女子為了愛美特別染髮，沒想到隔天醒來臉卻腫成豬頭，皮膚感覺像火燒一樣，眼睛還腫到完全睜不開，把睡在身旁的老公給嚇了一大跳，就醫發現是因染髮劑過敏所引發的化學燒傷，至少需要3至4個禮拜才有可能康復。

居住在門羅郡(Monroe County)布魯克波特(Brockport)的女子凱莉(Kelly Kruppner)，原本有著亮麗外型，沒想到卻因為染髮差點害她毀容。紅髮的她，上月24日在家想把髮色染成深棕色時，一時心急沒等皮膚測試結果出爐就開始染髮，結果隔天早上整張臉突然嚴重過敏。

照片中可看到，凱莉的臉突然從瓜子臉腫成好幾倍大，還有像是被燙傷的嚴重皮疹，眼睛也腫到幾乎張不開，整個人看起來判若兩人，她表示，「我隔天醒來發現臉又紅又腫，丈夫被我吵醒，我叫他不要開燈因為我模樣很可怕，可是他還是打開了燈，結果他嚇到像被雷打到一樣」。

凱莉的驚人狀態連醫生也嚇了一跳，直呼這是他看過最嚴重的染髮劑過敏反應，「我去看了急診，他們說染髮劑引發的燒燙傷至少要3至4周時間休養，而且因為我眼睛腫到睜不開，也不能自己開車或上班，我看起來完全不像自己，真的很可怕」。

目前仍未完全康復的凱莉特地分享照片，希望能提醒大家不要像她一樣，使用任何染髮劑產品前，一定要記得做皮膚測試，確定安全無虞才能安心使用。

▼女子染完髮腫成豬頭。（圖／示意圖／達志影像）