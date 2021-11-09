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衝浪一半突然爆血！　26歲男低頭嚇壞「手指斷了」和鯊魚海上肉搏

記者李振慧／綜合報導

美國一名26歲男子在紐西蘭度假衝浪時，突然遭鯊魚攻擊導致右手爆血，後來發現手指幾乎被咬斷，只剩一點點皮膚連結著斷指，情急之下只能和鯊魚肉搏，沒想到最後成功擊退鯊魚，驚險保住一命。

當地媒體報導， 26歲男子朱諾(Tai Juneau)2日下午與朋友在新普利茅斯(New Plymouth)附近海域衝浪時，突然感到右手一陣劇痛，他原本以為是被什麼東西打到，一看發現手指快斷了，還有一根手指懸在那裡，接著感覺到衝浪板被水中某樣東西拉扯著，才意識到自己被鯊魚攻擊。

朱諾從衝浪板掉入水中時，又感覺到自己繼續被鯊魚拉著，他只能拼命踢腳反擊，最後成功把對方嚇退，他立即衝回岸上後來順利就醫。朱諾表示，當時一切發生地太快，雖然他無法清楚看到鯊魚樣貌，但很確定自己就是被鯊魚攻擊，手術後已經順利把斷指接回。

▼男子右手突然被咬，他才發現自己遇到鯊魚。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼鯊魚,大白鯊。（圖／達志影像／示意圖）

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