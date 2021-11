她「滾下山坡」緊身褲還勾不破！超慘實測曝光　網全笑翻：買了啦

▲國外一名女子滾下山坡,發現緊身褲完好如初而給出5星好評,意外被網友瘋狂轉發。(圖/翻攝自亞馬遜商品頁面,下同)

記者張寧倢/綜合外電報導

疫情時代帶動更大的網購商機,而許多消費者在購物時都會先看其他買家的售後評價,美國最大電商亞馬遜(Amazon)就出現一名女子在商品評論區表示,她穿著購入的緊身運動褲去爬山,不幸地從山坡滾下來,但褲子卻完全沒被勾破或撕裂,評價還附上照片超貼心,被網友「推到爆」。

綜合《紐約郵報》、《太陽報》報導,美國女性顧客珂莉(Cory)在亞馬遜購物頁面中以幽默的方式留下5星好評,成功推薦用戶購買一條似乎「無堅不摧」的緊身運動褲。這則評價是在2020年7月發布的,但6日又被推特網友@emmycantread轉發表示,「我一個禮拜會有2次想起這條褲子」。推文一出引起廣大討論,目前已經獲得近40萬人按讚、3.7萬人轉發。

i think about this twice per week pic.twitter.com/MCjFadQwRH