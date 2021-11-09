她「滾下山坡」緊身褲還勾不破！超慘實測曝光　網全笑翻：買了啦

▲國外一名女子滾下山坡，發現緊身褲完好如初而給出5星好評，意外被網友瘋狂轉發。（圖／翻攝自亞馬遜商品頁面，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

疫情時代帶動更大的網購商機，而許多消費者在購物時都會先看其他買家的售後評價，美國最大電商亞馬遜（Amazon）就出現一名女子在商品評論區表示，她穿著購入的緊身運動褲去爬山，不幸地從山坡滾下來，但褲子卻完全沒被勾破或撕裂，評價還附上照片超貼心，被網友「推到爆」。

綜合《紐約郵報》、《太陽報》報導，美國女性顧客珂莉（Cory）在亞馬遜購物頁面中以幽默的方式留下5星好評，成功推薦用戶購買一條似乎「無堅不摧」的緊身運動褲。這則評價是在2020年7月發布的，但6日又被推特網友@emmycantread轉發表示，「我一個禮拜會有2次想起這條褲子」。推文一出引起廣大討論，目前已經獲得近40萬人按讚、3.7萬人轉發。

i think about this twice per week pic.twitter.com/MCjFadQwRH — emmy (@emmycantread) November 6, 2021

珂莉這則爆紅的評價以「立刻下單」為標題，內容提到她已經準備回購，包下所有顏色。珂莉當時穿著這款緊身褲去爬山時，因為太害怕了所以不敢站著走下山坡，只好躺下來，用身體滾地的方式慢慢滾下山坡，還附上了2張照片，其中可以看到她穿著紫色的彈性緊身褲在岩壁上掙扎的樣子，但據稱，過程中她曾被岩石和樹枝卡住，但褲子竟然完全沒有破損，還有超過萬名用戶認為這是「有用的評價」。

推特網友就表示，「我真希望這家公司能提供她終身免費的運動褲，以換取這種強力的背書」、「讀完這則評價，怎麼可能不被打動呢？」、「在亞馬遜上提供商品實體照的用戶堪稱社會的脊柱」、「我需要她推薦評價更多產品，沒有人比她更值得信任了」、「我不知道為什麼會演變成這樣，但這緊身褲太棒了」、「最強的評價」、「我看完就買了這條褲子」。

另外，還有一名女子金柏莉（Kimberly）留下評價稱，「這條褲子就像那名女士所說的一樣地棒，幸好我買了5件。」然而，她也同樣附上穿著褲子在地上打滾的商品實體照。

▼其他網友看了珂莉的評價後也購入了同款緊身褲，還拍下類似照片。

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