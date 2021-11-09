美國迎戰一帶一路　路透：明年起「投資全球大型基礎建設」

▲G7於6月提出「重建更好世界」計畫，抗衡中國「一帶一路」。（圖／攝影師陳耀恩授權ETtoday新聞雲使用）



記者吳美依／編譯

七大工業國組織（G7）6月提出「重建更好世界」計畫（Build Back Better World，簡稱B3W），協助開發中國家推動基礎建設，同時抗衡中國「一帶一路」及北京日益成長的影響力。美國一名高級官員8日透露，該國預計明年1月投資全球5至10項大型基礎建設，實踐上述計畫。

該官員向《路透社》表示，美國政府官員、私人企業領袖正在舉行會談，確認B3W能夠資助的基礎建設，目的是為了「確認明年初可以啟動的旗艦項目。」他透露，華府將向開發中國家提供「全方位」的美國金融工具，包括股權、貸款擔保、政治風險保險，以及氣候、健康、數位及性別平等領域的技術專家。

副國安顧問辛格（Daleep Singh）領導的代表團上周抵達非洲國家迦納及塞內加爾，洽談至少10項具有前景的計畫，包括在塞內加爾成立疫苗生產中心、擴大可再生能源供應、提高女性企業主的貸款額度、縮小數位資源差距等等，最終方案可能在12月的G7峰會上敲定。

這名官員還表示，迦納及塞內加爾的官員都很歡迎美方提議，因為美國與中國不同，不會要求簽署保密協議或附加條款，最終藉此扣押港口或機場。他還透露，另一個美國代表團10月初出訪厄瓜多、巴拿馬和哥倫比亞，還有第三個代表團將在年底出訪亞洲。

G7的西方富裕國家發起B3W計畫，旨在縮減開發中國家2035年以前所需的40兆美元基礎建設投資，也替中國「有問題的」貸款方式提供替代方案。

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