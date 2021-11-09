24歲巨乳辣模500斬…6年內要再戰500男！　最高紀錄一晚50炮

▲思奎爾茨在色情頻道OnlyFans上擁有超高人氣。（圖／翻攝自推特／@kazumisworld）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州24歲辣模思奎爾茨（Kazumi Squirts）在色情頻道OnlyFans上擁有超高人氣，她表示，自己現今已經和500名男子上床過，最大的願望是在30歲之前，能夠達到和1000名男子做愛的紀錄。思奎爾茨也提到，她的最高紀錄是在一個晚上和50人上床，甚至希望未來另一半的「戰績」也跟她一樣輝煌。

根據《每日星報》報導，思奎爾茨在OnlyFans上擁有超過2萬人追蹤，收入超過百萬美元，她向媒體表示，自己現在已經和至少500人上床過，「說實話，第98個人以後我就算不清楚了，我曾經把他們列成一張清單，覺得不錯的用星星記號，覺得很棒的就用愛心。」

▲她希望30歲前能達到和1000人上床的目標。（圖／翻攝自推特／@kazumisworld）



思奎爾茨說，她最大的夢想就是在30歲前，達到和1000人上床的目標，「我有一個很奇怪的使命，就是想和每個國家的人做愛過。」她提到，自己在21歲的時候參加過很多性愛派對，讓她迅速累積做愛人數，最高紀錄是一個晚上和50名男生上床，「能夠追隨自己的性衝動會讓我充滿力量。」

思奎爾茨說，會在30歲的時候舉辦一個大型的性愛派對，把第1000人的名額留給最特別的人，「我想消除人們對豐富性經驗的羞恥感，我不在乎人們是否認為我性經驗太豐富，我都有用保護措施，也有定期檢查，這不關其他人的事。」她也提到，希望未來另一半的「戰績」也跟她一樣輝煌，「我只想和跟我做愛人數差不多的人約會。」

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