辣模「奶子彈出」乳波晃蕩　全網妹子跟風拍片！對抗物化女性

記者吳美依／綜合報導

TikTok近日出現「解放雙峰」的最新潮流，許多女性不穿內衣，僅穿著一件單薄低胸上衣，在鏡頭前開心跳舞，大方地讓雙峰搖晃抖動，已經吸引越來越多女網友跟風拍片。她們指出，女性總是因為胸部而被投以性慾眼光，如今決定反其道而行，驕傲展現自己的身體，希望藉此呼籲停止物化女性。

▲外國許多女網友跟上TikTok最新潮流，不穿內衣跳舞，解放雙峰。（圖／翻攝TikTok@smashedely）



影片中，女孩們起初非常靠近鏡頭，還刻意遮住乳溝，接著後退幾步、讓全身入鏡後，便開始隨音樂律動。她們一邊用腳打拍子，一邊揮動手臂，不論是扭臀或轉圈，都能盡情跳舞，不須在意他人對胸部投以異樣眼光。其中，又以模特兒艾許莉（Ashley Matheson）的影片最為轟動，目前已經累計近160萬次觀看。

許多網友紛紛留言支持，「雖然每個人體型各異，但女孩們盡情搖擺的模樣完全相同。我好愛這樣的女性身體。」、「謝謝妳們為全體女性拍攝這些影片！」、「這個風潮太可愛了，我好喜歡看到所有美麗的女性都能解開束縛。」、「這令人看了心情真好，我也想這麼做。」、「這種能量無關性慾，一切都只是為了開心好玩。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google