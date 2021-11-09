莫德納「過期打不完」！　南韓1城市1個月就要報廢7.4萬劑

▲南韓光州廣域市1個月就報廢了7.4萬劑的莫德納疫苗。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓光是光州廣域市10月就因為疫苗過期報廢7.4萬劑。事實上，莫德納疫苗只要是在冷凍狀態下，就可以保存6個月，但是由於基層醫療機關的設備不充足，只能以冷藏狀態保存，導致疫苗的保存期限剩1個月，因此只要在時間內沒打完，負責機關就只能照規定報廢。

根據韓媒報導，光州廣域市10月共有274個負責接種莫德納的醫療機關因為疫苗過期，報廢了6215瓶，等同於7.4萬劑。部分醫院則表示，這陣子分配到的疫苗量突然暴增到原先的2倍，供過於求，導致疫苗沒辦法完全消耗，直接放到過期，最後則只能遵守防疫當局的規定，將過期疫苗廢棄。

▲莫德納若是在冷凍狀態下可以保存6個月。（圖／路透社）



事實上，莫德納疫苗如果放置在冷凍狀態下，可以保存6個月，但如果是冷藏就只能放1個月。而光州大部分的醫療機關都沒有設置冷凍設備，因此只能放在冷藏室保存，導致疫苗保存期限大幅縮短。再加上疫苗分配量較以往多出1倍，因此根本打不完。

南韓自從2月開打疫苗以來，一共報廢了93萬劑，其中因為過期被丟棄的就有91萬3817劑，占整體的97.4%。另外則有超過保存溫度、疫苗容器損壞等原因。有議員就呼籲當局應該要盡速擬定如何活用剩餘疫苗的計畫，或是可以將多餘的疫苗捐贈給他國進行疫苗外交等。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast