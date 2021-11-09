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和女友的貓處不來！男領養「外型一樣乖貓」調包　她6年沒發現

▲▼虎斑貓。（示意圖／達志影像）

▲男偷偷調包女友的貓，對方完全沒有發現。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男網友因為覺得女友養的貓很凶，竟然偷偷把貓調包成另外一隻訓練過的乖巧貓，就這樣6年過去2人順利結婚，妻子竟然到現在都沒有發現真相，讓內疚的他只能上網發文懺悔，誇張行徑引發網友討論。

這名男網友近來在國外知名論壇Reddit上發文，6年前他和妻子還是男女朋友時，因為女友要去探望家人1個禮拜，所以請他幫忙照顧愛貓，「牠是一隻很有攻擊性的黑貓，每個人都抓，對誰都發出嘶嘶聲，而且不肯用貓砂，但我女友還是一直相信牠會改」。

男網友幫女友餵貓時又被抓傷，一氣之下就去動物收容所收養一隻外型類似且個性比較親人的黑貓，原來的貓則被帶到外地其他家收容所，結果女友返家後完全沒有發現異狀，還常常向他炫耀愛貓表現變得更好，如今2人結婚4年，讓他上網坦承，「我每次看到那隻貓都覺得自己很糟糕」。

男網友的自私行為引發網友怒罵，「作為一個愛貓者，如果我是你妻子，我會恨你一輩子，我是你的話，會確保你妻子永遠不會發現這件事，也不要告訴朋友」，其他網友也贊同表示，「趕快把這則貼文刪掉，帳號也刪掉，永遠不要告訴任何人這件事」。

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