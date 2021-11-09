孕婦不用怕！她打完2劑輝瑞疫苗順利懷孕　喜喊：試2年都沒成功

▲各國政府鼓勵孕婦施打輝瑞、莫德納等mRNA疫苗。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

懷孕的婦女是新冠肺炎重症的高危險族群，各國政府也鼓勵孕婦施打輝瑞、莫德納等mRNA疫苗，但仍有許多人害怕疫苗會對胎兒造成影響。英國《太陽報》就訪問了三位在接種疫苗期間懷孕的女性，她們除了沒有出現劇烈副作用外，其中一人還是在嘗試懷孕兩年都失敗後，在打完第2劑疫苗三周後就順利懷孕。

根據《太陽報》報導，英國皇家婦產科學院（RCOG）指出，目前沒有證據顯示疫苗會影響女性受孕，備孕的婦女也可以放心施打。現年32歲的護理人員威廉姆斯（Danielle Williams）已施打完兩劑輝瑞疫苗，兒子也順利在三個星期前出生。威廉姆斯說，疫苗對他來說有助產的效果，「我們這兩年來一直想再生個孩子，但一直都沒有成功。」

▲孕婦屬於染疫重症的高風險族群。（圖／CFP）



威廉姆斯表示，她的工作必須長期待在醫院，在疫情爆發初期每天都很擔心被感染，但打完疫苗後讓她整個身心都放鬆下來，也讓身體更容易受孕，依照推算，她是在打完第二劑疫苗後三周懷孕，「接種疫苗對我來說是很重要的，也是必須負起的責任，不論我是否想要懷孕。」

39歲的杭特（Melanie Hunter）在7月接種完第二劑疫苗後一星期懷孕，她從未想過疫苗會影響自己的生育能力，「我更關心的是保護我們年長的父母不被致命病毒感染，這才是最重要的。」他說，自己已經接到通知要在12月底施打第三劑加強針，「即便那時我已經懷孕六個月，但我仍會去接種。」

38歲的麥金太爾（Alice McIntyre）在懷孕8周時接種第2劑輝瑞疫苗，當時接種第一劑時她還沒有懷孕，起初她先取消了第二劑的預約，因為擔心會對胎兒造成影響。醫院護理師起初建議她等到胎兒12周再決定是否接種，但皇家婦產科學院跟她說，孕婦接種是安全的，最後在自己的權衡之下還是決定接種。

麥金太爾說，孕婦是染疫後重症的高風險族群，尤其懷孕後期會非常危險，所以才決定按時接種，施打後也沒有出現副作用，「對於孕婦和備孕的人來說，在這個脆弱的時刻，決定權就在我們自己身上，我不後悔接種，也尊重每位女性的選擇。」

►美國放寬陸空入境限制「接機感動相擁」免隔離 5大QA一次看

►新冠口服藥將問世！ 專家提「1關鍵」警告：不能取代疫苗

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast