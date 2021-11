泰王爆又偷飛德國「曾用這招爽玩20後宮」　二公主斷聯母兄20年

▲泰王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)又被爆料私下飛往德國。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

泰王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)去年新冠疫情爆發之際,他帶著約20名後宮佳麗飛到德國度假,傳聞他還將下榻的四星酒店改造成充滿古董、珠光寶氣的酒池肉林,多年來經常「遠距治國」的泰王如今又被爆出再次搭機起飛前往德國巴伐利亞邦(Bavaria)。

長期關注泰國王室動向的英國記者馬歇爾(Andrew MacGregor Marshall)8日在推特發文爆料,「經證實,瓦吉拉隆功已飛回巴伐利亞,我的德國媒體同事說他正在慕尼黑希爾頓機場(Hilton Munich Airport),隨行人員很多,他們很快就會刊出報導。」文中還附上航班資訊截圖,上頭顯示一架泰國航空編號THA924已於8日凌晨3時18分起從曼谷起飛,並於柏林時間8日上午8時抵達慕尼黑。

▲泰王曾被拍到在德國和佳麗們騎腳踏車享受愜意生活,但泰國人民當時卻忙於擔心疫情影響生計。圖為泰王瓦吉拉隆功與皇后蘇堤達(Suthida)。(圖/路透)

由於泰王先前就曾經帶著後宮爽玩數月,這次又傳出飛往德國不免讓人懷疑,荒淫的度假之旅是否再次上演,有網友就在貼文下方發問,這次泰王是否會在國外待上很長一段時間?而馬歇爾也回應,有消息說瓦吉拉隆功似乎不會在月底前回國參與玉佛更衣儀式,但會在前泰王「拉馬九世」蒲美蓬12月5日冥誕時短暫返國。

BREAKING—It’s confirmed that Vajiralongkorn is back in Bavaria, my German media colleagues say he is at the Munich airport Hilton with a vast entourage, they will be reporting it soon pic.twitter.com/B9sgHPh7cP