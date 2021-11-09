大批移民自白俄湧向波蘭邊界　立陶宛部署軍隊嚴防

▲ 白俄羅斯被控放任非法移民前進歐盟，波蘭當局8日表示，白俄羅斯境內數以百計的移民正在前往波蘭邊界。圖為波蘭軍隊駐守邊界。（圖／16 Dywizja Zmechanizowana）

文／中央社華沙8日綜合外電報導

白俄羅斯被控放任非法移民前進歐洲聯盟（EU）。波蘭當局今天表示，白俄境內數以百計的移民正在前往波蘭邊界；立陶宛則在與白俄邊境部署軍隊，以因應可能大舉湧入的移民。

歐盟指控白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）策動主要來自中東的移民和難民進入歐盟國家，以反擊布魯塞爾祭出的制裁。魯卡申柯則否認這些指控。

波蘭特勤單位發言人札林（Stanislaw Zaryn）今天在推特（Twitter）轉推邊境移民影片。

他表示：「來自邊界非常令人擔憂的訊息。一大群移民聚集在靠近與波蘭邊界的白俄羅斯。他們剛剛走向波蘭共和國的邊界。他們將試圖一起進入波蘭。」

札林指出：「新的資訊顯示，團體（移民）受武裝白俄羅斯人嚴格控制。他們決定團體前往的方向。」

Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy pic.twitter.com/w5VxXp9QqQ — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）在推特表示：「我們為任何情況做了準備。」他並說，華沙當局已在該地區增加了警察和軍人人數。

法新社報導，白俄羅斯邊境防衛隊在聲明中證實，「一大群難民…正沿著高速公路向（白俄）與波蘭的邊界移動」。

路透社報導，立陶宛內政部長畢洛泰特（Agne Bilotaite）指出，當局正派遣軍隊前往與白俄羅斯的邊界，以因應可能湧入的移民。

畢洛泰特在記者會中表示，立陶宛內閣也將討論是否在與白俄邊境地區發布緊急狀態。

基於安全原因，立陶宛當局拒絕透露軍人具體部署地點和人數。（譯者：張璦／核稿：楊昭彥）