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南韓「尿素之亂」延燒！政府焦頭爛額、民眾瘋搶購　文在寅籲勿驚慌

▲▼南韓民眾爭相購買車用尿素。（圖／達志影像）

▲南韓民眾爭相購買車用尿素。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中國近來缺乏煤炭、電力供應短缺，使得北京政府進一步全面管制尿素出口，導致尿素原料高度依賴中國進口的南韓深受其害，物流、建築、農業、大眾運輸等行業叫苦連天。為穩定民心，南韓政府先後與澳洲、越南等國斡旋，同時持續連繫中國外交部；而總統文在寅則向民眾表示，不必過度恐慌。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓政府下周起將從越南進口200噸的尿素，該份量可以生產出65萬公升的車用尿素溶液，而目前正與越南與其他國家的政府追加協商購買1萬噸的尿素。一旦談成這筆生意，則可確保國內2個月的車用尿素溶液使用無虞。

南韓企劃財政部第1次長李億遠（이억원）於今（9）日上午的會議上證實該項消息，並表示昨（8）日與澳洲談成的進口2萬公升車用尿素溶液，將加購7000公升，合計共為2萬7000公升。

而南韓外交部仍持續與北京政府談判，要求加快審議先前已提出申請的7000萬噸尿素出關前審查，若成功出口至南韓，其數量相當於可供南韓使用35天的車用尿素溶液。

據悉，南韓有97%的尿素原料需從中國進口，由於北京政府開始全面管制尿素出口，導致南韓國內的尿素價格暴漲10倍，各種中古購物網開始囤貨、甚至出現44起詐騙案例。

對此，南韓總統文在寅9日上午在青瓦台主持國務會議時，呼籲民眾不須感到過度恐慌。

►日常生活大亂！中國缺煤禁出口尿素 南韓物流、建築、交通恐停擺

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