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韓國總統女兒愛靠爸？遭爆賣房後「住官邸1年」　在野黨怒批特權

▲▼南韓青瓦台（圖／CFP）

▲文在寅已成年的女兒文多惠被爆料住在青瓦台總統官邸近1年。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅的女兒文多惠（문다혜，音譯）今年37歲，原本2018年才與丈夫徐某移居泰國，去年底與兒子回到南韓定居，沒想到近日卻遭爆料與父母同住青瓦台總統官邸近1年，由於曾先後賣掉位於首爾市鐘路區、永登浦區的2處住宅，因此在野黨痛批其濫用公權力、浪費人民稅金。

根據韓媒《News1》、《中央日報》，針對文多惠住在青瓦台總統官邸長達近1年的傳聞，青瓦台核心高層人士在通話中並不否認，僅表示依據總統等人之隨扈相關法律的規定，由於具有安全上的疑慮，因此難以確認相關訊息；該名高層也強調，「（文在寅、文多惠）並未違反總統家屬保護與居住地相關法令，也未做出不恰當的事項。」

報導指出，南韓現行法令目前並未明確規範總統的家屬是否可以住在總統官邸，《總統等隨扈相關法律施行令》第2條所規定的須受到保護的總統家屬為，「總統與總統當選人之配偶與直系尊卑親屬」。

只不過，報導也爆料文多惠2018年與丈夫徐某移居泰國前後的房地產持有狀況。

▲▼文多惠被質疑出售名下房產後，轉寄住青瓦台官邸。（圖／達志影像、翻攝自나무위키）

▲文多惠被質疑出售名下房產後，轉寄住青瓦台官邸。（圖／達志影像、翻攝自나무위키）

2018年4月，徐某曾將位於首爾市鐘路區舊基洞的集合住宅（2010年以3億4500萬韓元購入，折合新台幣800萬元）過戶給文多惠，經過3個多月，文多惠將房產轉賣後與丈夫徐某移居泰國；定居在泰國時，文多惠又於2019年5月以7億6000萬韓元（約新台幣1780萬元）買下首爾市永登浦區楊坪洞的住宅，去年底回國後，於今年2月賣出該住宅。

報導分析，文多惠可能是決定回國後住在青瓦台，才做出轉賣名下住宅的決定。在野黨指出，文多惠才不到2年的時間，便轉手賣出永登浦區楊坪洞的住宅，獲得價差1億4000萬韓元的利潤，質疑此舉根本是「不動產投機」行為（炒房）；而文多惠成年後住在青瓦台的行為，更被在野黨質疑是「靠爸」。

最大在野黨「國民力量」國會議員姜旻局（강민국）怒批，「文多惠賣掉自己名下的住宅後，轉而住進靠全民稅金運作的青瓦台，這種行為根本是『靠爸特權』。」

對此，前青瓦台國政企劃狀況室長、共同民主黨籍國會議員尹建永（윤건영，被歸類為親文陣營）在臉書發文反擊在野黨，「從何時起，父母與子女同住被視為是『靠爸靠媽』？現在就連這點都會被抓辮子，實在是感到非常心寒......」

▲▼文多惠2017年5月8日曾前往父親文在寅的總統競選造勢場。（圖／翻攝自臉書）

▲文多惠2017年5月8日曾前往父親文在寅的總統競選造勢場。（圖／翻攝自臉書）

據悉，大韓民國建政以來共有2起總統與子女同住官邸的案例，包括前總統朴正熙與女兒朴槿惠、朴槿姈、兒子朴志晚，以及前總統全斗煥與包括全宰國在內的4名子女，而這2例都是總統的子女尚未成年、尚未成婚、尚未脫離學生身分，才與身為總統的父親同住。

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