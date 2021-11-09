打BNT疫苗牙齦狂噴血！高三生第2劑後「急性腦出血」　送醫休克慘死

▲南韓一名高三生接住輝瑞BNT疫苗第2劑後，牙齦異常出血、昏迷，送醫後死亡。（示意圖，非當事人／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名高三男學生除了較常出現一般性的感冒以外，基本上身體健康狀況正常，且平時熱愛運動，然而他在接種輝瑞（BNT）第2劑疫苗後，卻出現牙齦異常出血的現象，經過75天之後突然在急診室休克昏迷，2天後血壓降低、不治身亡。他的母親沉痛表示，到底施打疫苗的這個決定，對高三考生而言是正確的嗎？

根據韓媒《中央日報》，該名高三男學生的母親5日心痛地在青瓦台官網上發起連署，表示他的兒子在接種第2劑輝瑞（BNT）疫苗後，其實身體已出現變化，但身為母親的她卻毫無察覺，「19年以來我的兒子在家庭的懷抱中平安成長，然而在接種第2劑疫苗以後，我卻被迫送走我的孩子。」

該名母親回憶，「10月25日，我的兒子與平日般出門上學，還說等到放學後要去剪頭髮，然而不久學校就傳來我兒子身體狀況惡化的消息，在教師勸導下送往急診室，途中卻傳出休克。還記得他前一晚才吃了韓式炸雞、一碗白飯，沒想到10月27日上午9時35分做最後一次道別後，就這麼從這個世界離開了。」

該名網友透露，事後回想起她的兒子其實曾於25日上午表示，「媽媽，我最近牙齦總是一直流血」，而原本該日放學後打算去醫院掛號看診，沒想到卻被先送往急診室。

網友回憶送醫過程，「到了急診室後，我聽到令人不可置信的話，（我的兒子）出現急性腦出血、癲癇發作等症狀，各種醫療裝備貼在我兒子身上，看到醫療團隊費盡心力搶救我血壓不斷降低的兒子，不禁潸然淚下。直到難以再進行手術，我的兒子被移送其他醫院治療，不過他已陷入最嚴重階段的昏迷，因此難以進行手術。」

網友表示，她難以忘記就這麼突然地送走兒子，她不需要釐清死因與疫苗之間的因果關係、也不需要獲得政府賠償，「難道這麼做，我兒子就能重新回到我的懷抱嗎？」

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast