厲害了中國功夫！教授使出「起手式」對決持槍劫匪　爆頭嚇跑對方

▲周批改用手機拍下自己受傷流血的臉部。（圖／翻攝自南方都市報）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠疫情在全球爆發後，美國境內爆發多起以華人、亞洲人為被害者的種族歧視犯罪，包括搶劫、暴力鬥毆等，而中國湘潭大學公共管理學院碩士生導師周批改前往美國南加州大學進行學術訪問，豈料卻在洛杉磯遭遇搶匪襲擊，不過他隨即亮出「中國功夫」，2度暴打對方，引發海外華人圈關注。

根據《南方都市報》，周批改於當地時間11月1日下午抵達洛杉磯，當他正在唐人街尋找住宿的旅館時，卻突然遭遇一名全身穿黑裝、戴黑色面罩的男子從皮卡車跳下來襲擊，只見黑衣男子持槍指著周批改，要其就範；然而周批改冷靜沉著，抬手打掉搶匪的槍枝，並將對方一腳踢倒在地，之後他才跑到另一條主要道路上。

▲▼周批改用中國功夫2度擊退歹徒，他事後模擬這段過程。（圖／翻攝自南方都市報）

當周批改掏出智慧型手機拍攝自己流血的臉當作證據時，卻再次遭遇同一名歹徒，被該名歹徒用槍抵著。不過，周批改還是沉著以對，冷靜地將自己的行李箱推給對方，而當歹徒企圖搶走背包時，周批改則用手肘撞向對方的頭部，並跳起來一腳踢下對方的槍枝，隨後歹徒推著行李箱落荒而逃。

洛杉磯警方出示一份調查報告，內容顯示周批改被搶走的行李箱與衣物共值3130美元。周批改透露，「我評估雙方實力後，下意識擋住對方手上的槍，以前我在武校有學過功夫，所以才敢回擊歹徒。但是，我事後回想起來，還是感到有點害怕。」

▲洛杉磯警方出示調查報告。（圖／翻攝自南方都市報）

《南方都市報》的記者於昨（8）日向湘潭大學詢問相關消息，校方證實確有此事，而教授周批改當晚也向學校匯報該案，目前已在洛杉磯當地華僑組織的協助下找到暫時棲身的住所，「他人很安全，心境也較平穩。」

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