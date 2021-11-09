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友邦吐瓦魯外長「站海水中」演說　為島國向氣候峰會發聲

▲▼吐瓦魯外長「站海水中」演說　為島國向氣候峰會發聲。（圖／路透）

▲吐瓦魯外長站海水中演說，為島國向氣候峰會發聲。（圖／路透）

文／中央社

太平洋島國吐瓦魯外長柯飛錄製影片，對在格拉斯哥舉行的聯合國氣候峰會發表演說，他站在海水中水深及膝，展示他所處的低窪太平洋島國在氣候變遷上首當其衝。

路透社報導，柯飛（Simon Kofe）在影片中穿西裝打領帶，站在置於海中的講台，並且捲起他的褲管，這些影像在社群媒體上廣泛流傳，引起對於吐瓦魯奮力對抗海平面上升的關注。

▲▼吐瓦魯外長「站海水中」演說　為島國向氣候峰會發聲。（圖／路透）

▲拍攝地點在吐瓦魯首都富納富提（Funafuti）主要島嶼豐阿法萊（Fongafale）的遠端。（圖／路透）

一名政府官員表示，這段影片是由公共電視台TVBC拍攝，地點是吐瓦魯首都富納富提（Funafuti）主要島嶼豐阿法萊（Fongafale）的遠端。

這段影片將於9日在「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）上播放，適逢區域領袖反覆呼籲採取便積極行動之際，以限制氣候變遷的衝擊。

許多汙染大國已誓言，將在未來數十年間加強減碳，部分國家致力於2050年前達成「淨零碳排放」。

但太平洋島國領袖要求立即採取行動，指出他們低窪國家的生存岌岌可危。

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