立陶宛外長：台灣駐維爾紐斯代表處定會開設

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

外交部長吳釗燮上月未隨代表團造訪立陶宛，引發台灣駐立陶宛代表處開設可能因為中國生變的疑慮，不過立陶宛外長藍斯柏吉斯表示，台灣代表處定會開設。

立陶宛國家廣播電視（LRT）報導，台灣政府官員及商界人士代表團上月造訪立陶宛，但外長吳釗燮未在其中，這引發立陶宛外交部未邀請吳釗燮參與代表團的臆測。這是否意味立陶宛將在與中國的對峙中退縮？

國發會主委龔明鑫訪問立陶宛時曾表示，儘管中國反對，台灣仍計畫今年底在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）開設經濟代表處。

但吳釗燮未隨團造訪立陶宛引發質疑，因為他和龔明鑫率領的代表團先後訪問斯洛伐克與捷克。這引發臆測，立陶宛可能因為害怕與中國緊張升溫，放棄邀請吳釗燮造訪維爾紐斯的計畫。

在立陶宛同意台灣當局以「台灣」之名在維爾紐斯設立代表處後，立陶宛與中國關係惡化，北京認為此舉試圖承認台灣是獨立國家。今年8月10日，中國外交部召回駐立陶宛大使，並且要求立陶宛政府召回駐中國大使。

根據立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），台灣駐立陶宛代表處定會開設。他告訴立陶宛國家廣播電台（LRT Radio）：「正在討論中。當準備好時，我們會宣布更確切的開設日期。」

但根據政治分析家勞里納維丘斯（Marius Laurinavičius）：「自今年初決定與台灣發展關係以來，除了宣布開設台灣代表處的戰略舉措外，幾乎毫無行動。」

依勞里納維丘斯所言，立陶宛決定與台灣建立「可持續」關係，取代與中國的「不可持續」關係，這項決定受到歡迎，但立陶宛也在與台灣建立新關係上進度緩慢。這可能導致立陶宛將競爭優勢拱手讓給捷克或斯洛伐克。

與此同時，立陶宛考納斯科技大學（Kaunas Technology University）副教授馬契克奈特．阿穆布塔維申（Mačikėnaitė-Ambutavičienė）表示，對於立陶宛決定與台灣展開外交關係，中國的反應是「可以預測的」。

她指出：「1991年與北京達成的雙邊協議認可，立陶宛尊重中國主權且台灣是中國的一部分。決定開設台灣代表處將是重大轉捩點。」

她表示，立陶宛官員對於台灣問題的措辭缺乏一致性。「他們在一些訪問中表示，立陶宛有權與台灣及其他民主政體維持關係，意味台灣被視為主權國家。在其他地方又聲稱，我們仍遵守一中原則。」

她還說：「由於中國的敏感反應，情況顯然變得複雜。（立陶宛）也許已真的開始考慮後果。」她表示，這意味立陶宛可能正重新思考與台灣及中國關係的戰略。

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