　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

立陶宛外長：台灣駐維爾紐斯代表處定會開設

▲▼立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

外交部長吳釗燮上月未隨代表團造訪立陶宛，引發台灣駐立陶宛代表處開設可能因為中國生變的疑慮，不過立陶宛外長藍斯柏吉斯表示，台灣代表處定會開設。

立陶宛國家廣播電視（LRT）報導，台灣政府官員及商界人士代表團上月造訪立陶宛，但外長吳釗燮未在其中，這引發立陶宛外交部未邀請吳釗燮參與代表團的臆測。這是否意味立陶宛將在與中國的對峙中退縮？
國發會主委龔明鑫訪問立陶宛時曾表示，儘管中國反對，台灣仍計畫今年底在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）開設經濟代表處。

但吳釗燮未隨團造訪立陶宛引發質疑，因為他和龔明鑫率領的代表團先後訪問斯洛伐克與捷克。這引發臆測，立陶宛可能因為害怕與中國緊張升溫，放棄邀請吳釗燮造訪維爾紐斯的計畫。

在立陶宛同意台灣當局以「台灣」之名在維爾紐斯設立代表處後，立陶宛與中國關係惡化，北京認為此舉試圖承認台灣是獨立國家。今年8月10日，中國外交部召回駐立陶宛大使，並且要求立陶宛政府召回駐中國大使。

根據立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），台灣駐立陶宛代表處定會開設。他告訴立陶宛國家廣播電台（LRT Radio）：「正在討論中。當準備好時，我們會宣布更確切的開設日期。」

但根據政治分析家勞里納維丘斯（Marius Laurinavičius）：「自今年初決定與台灣發展關係以來，除了宣布開設台灣代表處的戰略舉措外，幾乎毫無行動。」

依勞里納維丘斯所言，立陶宛決定與台灣建立「可持續」關係，取代與中國的「不可持續」關係，這項決定受到歡迎，但立陶宛也在與台灣建立新關係上進度緩慢。這可能導致立陶宛將競爭優勢拱手讓給捷克或斯洛伐克。

與此同時，立陶宛考納斯科技大學（Kaunas Technology University）副教授馬契克奈特．阿穆布塔維申（Mačikėnaitė-Ambutavičienė）表示，對於立陶宛決定與台灣展開外交關係，中國的反應是「可以預測的」。

她指出：「1991年與北京達成的雙邊協議認可，立陶宛尊重中國主權且台灣是中國的一部分。決定開設台灣代表處將是重大轉捩點。」

她表示，立陶宛官員對於台灣問題的措辭缺乏一致性。「他們在一些訪問中表示，立陶宛有權與台灣及其他民主政體維持關係，意味台灣被視為主權國家。在其他地方又聲稱，我們仍遵守一中原則。」

她還說：「由於中國的敏感反應，情況顯然變得複雜。（立陶宛）也許已真的開始考慮後果。」她表示，這意味立陶宛可能正重新思考與台灣及中國關係的戰略。

►美國會升級挺立陶宛力道　提決議案支持立台往來
►立陶宛與台灣「互設代表處」　立國總統：拜登保證全力支持
►與中緊張關係替歐洲敲響警鐘！　立陶宛副外長：要站出來捍衛民主

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
台灣咖啡店霸主不是星巴克！「這一家」狂開524間稱王
辣妹都回來了！夜店復業「爆乳、露背」女排隊進場
獨／真的吃了《永恆族》那包「台灣零食」！　裘莉盛讚：我喜歡
觀落陰「被女鬼纏上」回不來　專家揭原因：他還有救
成大「代刀醫學生」起底！　廁所偷拍學姊黑歷史曝光
沒開冷氣「連半年電費破萬」　她最後被打臉
停車場拒特斯拉！她控歧視「賓士都能停」　業者回應了
高爾宣甜蜜過夜「同團正妹」！　前女友怒爆無縫接軌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

富豪帶小三到豪宅爽！　人妻抓姦在床竟被判賠453萬

iPhone用戶躺著、坐著「Facebook都知道」　研究員：建議刪掉

馬斯克10%股票要賣了！特斯拉股價秒跌5%　專家曝「他根本沒差」

厲害了中國功夫！教授使出「起手式」對決持槍劫匪　爆頭嚇跑對方

大批移民自白俄湧向波蘭邊界　立陶宛部署軍隊嚴防

友邦吐瓦魯外長「站海水中」演說　為島國向氣候峰會發聲

立陶宛外長：台灣駐維爾紐斯代表處定會開設

低頭滑手機被舔2次　她抬頭見「毛茸茸巨物」嚇僵

馬斯克賣特斯拉10％股票真正原因曝！　外媒揭：不管怎樣都會賣

「智商不到70」毒販將被處死　維珍航空創辦人幫求情：饒過他吧

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

「蒜頭驟然離世」爸爸悲痛發文　連救你的機會都沒有粉絲全鼻酸

將由AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：我好興奮

聰明博美把奴才的背當衝浪板！狂吠勸阻跳水...下秒化身救生員

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

富豪帶小三到豪宅爽！　人妻抓姦在床竟被判賠453萬

iPhone用戶躺著、坐著「Facebook都知道」　研究員：建議刪掉

馬斯克10%股票要賣了！特斯拉股價秒跌5%　專家曝「他根本沒差」

厲害了中國功夫！教授使出「起手式」對決持槍劫匪　爆頭嚇跑對方

大批移民自白俄湧向波蘭邊界　立陶宛部署軍隊嚴防

友邦吐瓦魯外長「站海水中」演說　為島國向氣候峰會發聲

立陶宛外長：台灣駐維爾紐斯代表處定會開設

低頭滑手機被舔2次　她抬頭見「毛茸茸巨物」嚇僵

馬斯克賣特斯拉10％股票真正原因曝！　外媒揭：不管怎樣都會賣

「智商不到70」毒販將被處死　維珍航空創辦人幫求情：饒過他吧

明天先搶券！手搖飲雙11限定「指定飲品全部折11元」

富豪帶小三到豪宅爽！　人妻抓姦在床竟被判賠453萬

花6萬5買吸塵器誆稱漏電！到處投訴求償...詐騙雙人組被起訴

往年「怕雙11塞車」不敢網購！他今年一下單驚呆　網嘆：膩了

iPhone用戶躺著、坐著「Facebook都知道」　研究員：建議刪掉

害怕打雷放鞭炮！認識狗狗聲響恐懼　這5方法能幫牠：給安全基地

張雅琴怒戰柯文哲重驗智商PK！「我不信比你低多少」　轟歧視：給小孩壞榜樣

最新「波波草花園」在苗栗！圓滾滾漸層色超可愛　還有整片聖誕紅

快訊／即期AZ與混打恐衝突、第14輪怎麼打？　陳時中14:00說明

夫妻年收180萬為「1.8萬孝親費」吵架！眾人力挺不給：情勒才自私

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

11歲女10年來只吃雞塊！　「這種病」惹得禍

他遭妻子家暴　警方破門先擊斃他

小行星正朝地球飛來　直徑約3個足球場

馬斯克「不是你想的那樣」　老員工曝私下面目

中國賭客帶27億現金豪賭　 加州賭場被罰1400萬

工人撿到飛機杯「脫褲實測」　用前還先舔過

說溜嘴？澳洲總理COP26口誤：需要全球應對中國

20歲女模遭民兵擄走控「賣淫」　逼驗是否處女

習近平推共同富裕　中國富豪忙「轉移資產」

美商務部：台積電等晶片商自願交出關鍵資料

智商69男運毒被判死　新加坡暫緩執行

鯊魚全身「恐怖傷疤」影片曝　攝影師看傻

拜登國際晚宴偷放屁　她目睹：又長又響

拜登支持率跌破4成　民主黨選情堪憂

更多熱門

相關新聞

白宮國安顧問：維持現狀符合美中台利益

白宮國安顧問：維持現狀符合美中台利益

美國白宮安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）接受CNN專訪，指出美國現今的政策已不再尋求改變中國，而是要找到與中國共存（co-exist）的有利條件，並非要發起「新冷戰」。針對台海問題，蘇利文則稱美國反對任何片面改變現狀的作法，最符合美國、台灣和中國的利益，就是「維持現狀」。

月底大選「台宏邦交」添變數 陸外交部：金元外交沒有出路

月底大選「台宏邦交」添變數 陸外交部：金元外交沒有出路

LINE輸入「這行字」被消失禁用　官方回應了

LINE輸入「這行字」被消失禁用　官方回應了

KIA Picanto新年式最高漲2.6萬元

KIA Picanto新年式最高漲2.6萬元

衛報：台灣清零代價浮現　民進黨無法承受再爆疫情

衛報：台灣清零代價浮現　民進黨無法承受再爆疫情

關鍵字：

立陶宛台灣

讀者迴響

熱門新聞

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

這天出生　12月花蓮福容免費住

星巴克11／8起「連5天」買一送一

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

他逛好市多突喊「14」！真相讓老司機跪了

房東要替兒女圓夢！　築間火鍋店面開價1億求售

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

鄧佳華日本AV出道「99%不可能」台導演揪3大問題

粉絲凌晨偶遇李敏鎬「成功要到合照」

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

客故意把錢掉地　外送員彎腰撿回敬

醫：一直鼓吹大家打AZ是怎樣，還是快臭酸陽春麵

更多

最夯影音

更多
「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋
重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面