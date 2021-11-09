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iPhone用戶躺著、坐著「Facebook都知道」　研究員：建議刪掉

▲臉書,FB,Facebook。（圖／路透）

▲Facebook又傳出「偷取」用戶活動數據。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

iPhone用戶可以禁止App追蹤與收集數據，但臉書（Facebook）等相關應用程式最近被發現會「秘密地」收集用戶的敏感數據，還會利用手機加速度計（Accelerometer）輕易監測用戶是躺著、站著或是走路，藉此也能知道用戶在特定時間、地點的活動或行為，而唯一的解決辦法就是卸載刪除App。

根據《富比世》（Forbes）報導，國外兩名安全研究人員Talal Haj Bakry與Tommy Mysk發現，「Meta公司」（原名Facebook）旗下的社群通訊軟體Facebook、Instagram和WhatsApp即使在iPhone用戶已設定禁止追蹤位置與數據，但這些App仍一直在讀取「加速度計」的數據，只要將震動模式相同的用戶分組，就能推測出使用者可能正在搭公車或其他交通工具。

研究人員稱，加速度計的數據看起來似乎無害，但App可以將其構成「令人瞠目結舌」的測量結果，了解用戶的心率、動作甚至是精確的位置，可判斷用戶使用手機時是躺著、站著或走路，以及用戶在特定時段的行為或活動。Facebook曾證實使用加速度計數據反映在震動模式報告，並確保360度全景或平移拍攝等特定相機功能，但這並無法解釋為何是持續追蹤，而不是只在使用相機時追蹤。

報導指出，研究人員測試了TikTok、微信、iMessage、Telegram和Signal都未出現類似情形，而Facebook與Instagram則在收集數據方面「脫穎而出」，尤其當Meta公司是一個建立在數據基礎上的帝國，將旗下不同App的數據放在一起，想得出用戶間互相匹配的震動模式並不難，而唯一解決辦法就是刪除這些App，或是等iPhone未來推出可以限制App讀取手機加速度計的功能。

事實上，Facebook先前就曾被發現，利用用戶上傳的照片追蹤手機的定位，而且是在用戶毫不知情的「不透明」狀況下收集數據，如今又再一次被爆出「秘密地」收集手機加速度計的數據。

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