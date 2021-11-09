低頭滑手機被舔2次　她抬頭見「毛茸茸巨物」嚇僵

VIDEO: Melanie Porter went outside for a smoke at her home in Quesnel Thursday night. A bear then licked her hand. She says she now feels encouraged to quit smoking. @cbcnewsbc pic.twitter.com/nTcwBPL98V — Dan Burritt (@DanBurritt) November 6, 2021

記者黃翊婷／綜合報導

住在加拿大卑詩省的波特4日晚間在自家後院的門廊上，一邊抽菸一邊滑手機，過程中無意抬頭一看，竟然和一隻野生的熊四目相交，還被舔了兩次，雖然嚇了一大跳，但她努力保持冷靜，直到熊自行離開，才拿出手機拍下熊用後腳站立的照片和影片。

▲波特被熊舔了兩次手。圖為棕熊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

根據《CBC》報導，波特（Melanie Porter）提到，4日晚上她坐在後院的戶外門廊上抽菸，並低著頭滑手機，當時眼角餘光有發現一道黑影，但沒有多加在意，沒想到黑影不斷靠近，等到她抬起頭來，就看一隻野生的大熊，「牠直接來到我面前，就在我面前，然後牠繞到右側，舔了我的手。」

波特坦言，當下真的被嚇到整個人僵住，但理智上還是努力保持冷靜，深怕如果做出太大的動作反而會讓熊更緊張，「然後牠又舔了舔我，但這次牠的嘴張得更大了，所以我把手向後縮了一下，我想這有點嚇到牠了，因為牠後退了。」

趁著熊後退的空檔，波特拿起手機拍下牠用後腳站立的影片和照片，一人一熊距離相當近，最後熊四肢著地緩緩離開，她也終於鬆了一口氣並自嘲，「我沒有死，這是一個奇蹟。我想這可能是我嘗試戒菸的好機會。」

▼波特半開玩笑表示，會好好思考要不要改掉晚上到戶外抽菸、滑手機的習慣。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

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