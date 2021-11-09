「智商不到70」毒販將被處死　維珍航空創辦人幫求情：饒過他吧

▲「智商不到70」毒販面臨死刑 6萬人連署求情：他是受害者。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

馬來西亞一名男子12年前因企圖運送少量海洛因進入新加坡被捕，預計將在本周三（10日）死刑伏法；然而馬來西亞當局和人權團體主張該男子「智商不到70」，是被人拐騙去運毒，他也是受害者之一。新加坡法院8日宣布，暫緩執行死刑。

綜合BBC、CNN報導，現年33歲的達瑪林安（Nagaenthran Dharmalingam）於2009年在新加坡落網，被發現企圖走私43克的海洛英入境，毒品就藏在他的大腿內側。儘管醫生已開立證明，指出他的智商只有69─ 被公認為智力殘疾的程度，但新加坡法院仍堅持，犯人明顯知道自己的行為觸法，也未失去判斷對錯的能力，因此判處死刑。

達瑪林安的死刑原先預定在10日舉行，但在馬來西亞當局和人權團體的呼籲下，他的人生出現一絲曙光。達瑪林安的律師拉維（M Ravi）表示，達瑪林安是被栽贓的人，是運毒行動的受害者，「他需要幫助和治療。」

目前已有超過6萬人連署呼籲新加坡總理李顯龍特赦達瑪林安，並指出根據《國際人權法》，針對精神疾病的患者執行死刑是違法的。大眾對此事的憤怒和同情也引起當地媒體甚至國際輿論注意，英國富豪、維珍集團創辦人布朗森（ Richard Branson） 也向李顯龍喊話，希望能對達瑪林安網開一面。

新加坡高院8日下令暫緩執行死刑，並將在9日繼續開庭審理，以定奪究竟達瑪林安犯罪時，是否神智清楚且明白自己的行為違法。

新加坡的毒品相關法律是全球數一數二嚴厲，並會以最高死刑來裁決相關罪犯，此作為在該國得到大部分人民的支持。