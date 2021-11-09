美尋求與中「共存」　白宮國安顧問：維持現狀符合美中台利益

▲美國國家安全顧問蘇利文回應美國對中以及對台政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國白宮安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）接受CNN專訪，指出美國現今的政策已不再尋求改變中國，而是要找到與中國共存（co-exist）的有利條件，並非要發起「新冷戰」。針對台海問題，蘇利文則稱美國反對任何片面改變現狀的作法，最符合美國、台灣和中國的利益，就是「維持現狀」。

美國對台海

CNN於7日發布蘇利文的專訪片段，蘇利文談及台灣問題時表示，美國政府認為台海現狀符合台灣、美國和中國三方的利益，也符合區域安全和穩定，因此美國將維持「一中政策」，並依據《台灣關係法》行事，強調反對任何片面改變現狀的作法。

不過中國近來頻頻做出動作，蘇利文也對中方表達關切，指出中國的行為在一度程度上損害了兩岸關係，而美國尋求的是持續維持和平和穩定。

針對中國若對台灣進行軍事侵略或大規模的網路攻擊，美國是否會依據《台灣關係法》協防台灣，蘇利文表示「不會回答這類假設性問題」，重點是美國依據《台灣關係法》，有責任提供台灣防衛性武器及相關服務，協助台灣捍衛自身安全，而這是美國一貫的做法，拜登政府也會這麼做。

美國對中國

美國和中國針對川普政府時期訂下的美中貿易協議進行會談，蘇利文表示這幾次會談不僅涵蓋商品關稅，而是涵蓋整個貿易關係，拜登政府想形塑一個更符合美國及其民主盟友、夥伴利益的國際環境，並非想要徹底改變中國。

至於美中前幾次的會談是否達到預期效果，蘇利文回答若要解讀會談帶來的影響，應該檢視美國制定的競爭策略是否有效，以及是否能在印太區域甚至全範圍持續捍衛美國的價值觀和利益。相對的，必須確保中國在全球貿易、氣候變遷等方面負起相對應的責任。

蘇利文指出美國當前對中政策並非要進行「新冷戰」，而是尋求一種共存的狀態，符合拜登政府上任後的一貫論調，即美中要高度競爭，但仍有許多問題必須仰賴雙方共同合作，但過程中美方會照顧到美國及盟友的利益。

美國對中許多政策錯誤之一，對蘇利文來說就是美國相信能透過自身的政策，徹底翻轉中國的政治體系，現在美國的對中政策，就是在可預見的未來內，美中兩大超級強權必須得在符合國際體系的情況下運行。