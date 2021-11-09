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11歲女「10年來只吃雞塊」　再餓也要挑食！一查竟是罹罕病

▲▼ 雞塊,速食店（圖／Pixabay）

▲湯普森過去10年什麼都不吃，只吃雞塊。（圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國威爾特郡斯溫頓（Swindon）11歲女孩湯普森（Jessica Thompson），從小就只吃雞塊，除此之外一律拒絕嘗試其他食物。極度挑食的她讓媽媽一直很困擾，直到後來才診斷出原來她是「迴避／限制性食物攝入障礙」（ARFID）患者。

英國《每日郵報》報導，「ARFID」的患者會發展出一種對食物的恐懼，舉凡食物的質地、氣味和外觀，都可能引起他們的焦慮進而拒絕吃下肚。

49歲母親坎恩（Julia Cain）是一名平面設計師，她表示湯普森在脫離嬰兒時期吃副食品的階段後，對於食物的興趣就忽然停止了，從此只吃雞塊，「她一餐會吃3到4根薯條，但通常都不會吃完」，而她的午餐盒裡往往也只有最普通的白麵包，什麼都不加。

▲▼11歲女患罕病10年來「每餐只吃雞塊」　寧願挨餓也拒吃其他食物。（圖／翻攝紐約郵報）

▲湯普森平日用餐就是一整盤雞塊，頂多加一片乾麵包或幾根薯條。（圖／翻攝紐約郵報）

因為湯普森的挑食，家裡已近10年沒有吃過聖誕大餐，因為她完全拒絕嘗試任何新食物，頂多就是一大盤的雞塊，然後一片乾麵包解決。許多人包括看過的醫生在內，都認為湯普森只是非常挑食的小孩，長大後就會改變，或者若採取再挑食就不給東西吃的方式，可以讓湯普森因為肚子餓而終於願意吃其他食物，但她寧願挨餓也不願進食，甚至不想看到其他食物；坎恩一家從未想過，湯普森的雞塊餐一吃就是10年，「身為一名家長，你想要的就是你的孩子能好好吃飯。」

直到坎恩找上催眠治療師金莫瑞（David Kilmurry），才透過催眠治療的療程診斷出湯普森患有「ARFID」。隨著治療進行約3周、每次餐前都聽音樂放鬆心情，以及頒發成就卡的鼓勵，湯普森現在終於能夠吃掉完整的一餐。

金莫瑞表示雞塊不能算作正餐的食物，當坎恩帶著湯普森來找他時，湯普森整個人健康狀況很糟，昏昏欲睡而且非常焦慮。他解釋發展出「ARFID」的患者，光是面對新食物或是認為不安全的食物，身體就會產生乾嘔反應，最終忍不住嘔吐。

終於看見孩子吃下營養均衡的一餐，坎恩表示非常欣慰，而且這也代表10年來全家人終於第一次能夠一起坐下來好好吃飯，「她已經試過24種新食物了，雖然她沒有全部都喜歡，但對她來說還是非常大的進步。」

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