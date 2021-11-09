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歐盟警告白俄羅斯　停止「政治施壓」放任移民湧入波蘭

▲▼白俄羅斯放任大量移民，穿越立陶宛邊界。（圖／路透）

▲白俄羅斯放任大量移民，穿越波蘭、立陶宛邊界。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾8日專電

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天警告白俄羅斯停止放任非法移民前進波蘭，表示不可將移民使用於政治目的，另呼籲會員國對白俄羅斯延長制裁。

波蘭當局今天表示，白俄境內數以百計的移民正前往波蘭邊界，波蘭增派警察和軍隊因應；鄰國立陶宛也在與白俄邊境部署軍隊，以因應可能大舉湧入的移民。

范德賴恩今晚警告白俄羅斯，必須停止將移民生命置於危險之中，將移民使用於政治目是無法接受的，白俄羅斯政府必須明白以這種方式向歐盟施壓，無助於實現目的。

她指出，已與波蘭、立陶宛、拉脫維亞等國通話，重申歐盟對成員國的聲援，並討論支持應對這場危機的措施。

范德賴恩呼籲會員國對白俄羅斯政府延長制裁，並將研究制裁涉及人口販運活動的第三國航空公司。另歐盟將與聯合國及其專門機構探討，如何讓移民安全返回原籍國。

白俄去年在爭議性選舉後鎮壓示威者和異議人士，遭歐盟制裁，隨後歐盟成員國波蘭、立陶宛和拉脫維亞通報，來自伊拉克、阿富汗等國的企圖越境者數量銳增。

歐盟表示，白俄羅斯總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）發動「混和戰」，利用移民向歐盟施壓，但盧卡申柯否認。

另歐盟指控白俄當局為了報復歐盟，以飛機將中東和非洲移民載進白俄首都明斯克（Minsk），然後再讓他們徒步進入歐盟。

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