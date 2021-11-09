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拜登支持率跌破4成　民主黨2022期中選情堪憂

▲拜登支持率跌破4成。（圖／路透社）

中央社

距離美國2022年期中選舉還剩一年，共和黨目前具有明顯領先優勢，最新民調顯示，民主黨籍總統拜登支持率下滑至38%新低。

11月3日至5日進行的「今日美國報/索夫克大學聯合民調」（USA TODAY/Suffolk University Poll）顯示，一年前讓拜登在對決前總統川普時勝出的中間獨立選民，對他的支持度大幅下降。

不過有人替拜登辯護，在美國眾議院5日通過約1.2兆美元的基建支出案之後，拜登和民主黨的聲勢應該會有所反彈。5日公布的就業數據也傳出佳音，顯示美國10月新增53萬1000名就業人口，失業率下降至4.6%，表現優於預期。

《今日美國報》報導指出，應該這麼說，民主黨若想在一年後的選舉有好表現，這份民調顯示他們還必須付出多少努力。

2022年11月8日舉行的期中選舉將決定國會將由哪個政黨掌控，也決定拜登剩下的2年任期要如何執政。

現階段，美國民眾對於拜登的表現不甚滿意。

民調結果顯示，受訪者中有近半數（46%）認為拜登的表現不如預期，甚至當初投給拜登的選民也有16%認為他表現不佳。

另外，有近2/3（64%）受訪者不希望拜登2024年競選連任，當中有28%是民主黨選民。反對川普2024年再戰白宮的比例則為58%，當中24%為共和黨支持者。

副總統賀錦麗（Kamala Harris）的支持率比拜登更低，僅有28%。民調顯示，51%受訪者不滿意她的表現，另有1/5（21%）還沒決定評價。

美國民眾對於拜登即將簽署成法的基礎建設法案廣為支持，但對於國會正在辯論、開銷更大的「重建美好未來法案」（Build Back Better Act）則看法分歧。僅有1/4認為這份法案的條文對他們或家人有利。

基礎建設法案的支持率為61%支持、32%反對，支持者當中有1/3為共和黨選民。

如果期中選舉今天舉行，受訪者支持共和黨與民主黨的比例為46%比38%，讓共和黨奪下參眾兩院多數的希望升高。

在美國總統的第一任期，通常他的政黨在期中選舉都會失利，而共和黨在眾院僅需要多出5席、在參院更僅需要1席就可以取得多數優勢。

這樣的選舉結果將讓拜登更難通過立法，讓鬥志高昂的共和黨更能監督他執政。不過，即使目前國會由民主黨占多數，拜登要通過法案也是困難重重。

這項民調透過座機與手機進行，訪問1000名登記選民，誤差值在正負3.1個百分點。

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