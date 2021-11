不小心說溜嘴？　澳洲總理氣候峰會口誤：需要「全球應對中國」

▲澳洲總理莫里森(Scott Morrison)在COP26峰會上口誤講成「需要全球應對中國」。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)參加在英國蘇格蘭格拉斯哥(Glasgow)舉行的聯合國氣候峰會(COP26),輪到他發言時,「需要全球應對氣候變遷」口誤說成「需要全球應對中國」,雖然他馬上發現改口,但口誤影片已經在社群媒體上瘋傳。

根據澳洲廣播新聞網(ABC News)報導,莫里森在演說中脫口說出,「需要全球應對中國」(global momentum to tackle China),但實際上他想講的是「需要全球應對氣候變遷」(global momentum to tackle climate change)。

迄今為止,「澳大利亞總理將應對氣候變化誤認為應對中國」的tag,已在微博上超越1.3億次瀏覽量。

A faux pas from the PM? Scott Morrison appears to say "global momentum to tackle 'China'" instead of 'climate change' before correcting himself, in his address to #COP26 @SBSNews pic.twitter.com/LDz4iPracQ