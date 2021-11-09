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中國神秘賭客帶「27億現金」豪賭　 洛杉磯賭場因此被罰1400萬

▲▼中國神秘賭客帶了1億現金，在洛杉磯賭場豪賭。（圖／翻攝自Facebook／The Bicycle Hotel &amp; Casino）

▲中國神秘賭客帶了1億現金，在洛杉磯賭場豪賭。（圖／翻攝自Facebook／The Bicycle Hotel & Casino）

記者林彥臣／綜合報導

洛杉磯一家賭場近日被處以巨額罰款，原因是一名來自中國的豪賭客帶著1億美元（約新台幣27億）現金，來到該賭場玩百家樂，而該賭場未及時向金融監管機構和美國國稅局（IRS）發出警告，因此被罰50萬美元（約新台幣1400萬）。

綜合外媒報導，美國檢方未透露這位賭客的具體個資，只是說他是中國公民，在2016年的8個月時間裡，曾造訪洛杉磯龍鳳大賭場度假酒店（Bicycle Hotel & Casino）100多次，經常帶著裝滿現金的行李包來玩百家樂。

檢方指出，在很多情況下，這名賭客的助手會用數百萬美元現金換取籌碼，在他長達數月的瘋狂豪賭過程中，這名賭客進進出出的金額達到約1億美元。

但是根據美國法律規定，如果賭客用現金購買價值超過1萬美元的籌碼，賭場必須向美國財政部提交一份「貨幣交易報告」和「賭場可疑活動報告」。

但檢方稱，該賭場經常以這名賭徒的助理的名義填寫表格，這違反了法律。

美國司法部上周與龍鳳大賭場達成了一項不起訴協議，根據協議內容，賭場將支付50萬美元罰款，並修改其反洗錢協議。

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