瞄準美軍！新疆沙漠驚現「美軍艦形狀」當標靶　中國測試東風-21D

▲美國根據衛星影像研判，中國在新疆塔克拉瑪干沙漠建造等比例美軍航艦做為標靶。（圖／路透社）

文／中央社

美國海軍研究協會新聞（USNI News）根據衛星影像研判，中國軍方在新疆塔克拉瑪干沙漠建造的新複合設施，有美軍航艦、驅逐艦形狀標靶，甚至還能模擬移動中的船艦。

USNI News根據Maxar公司提供的衛星影像指出，在新疆若羌地區的複合設施，現地有等比例的美軍航艦以及至少2艘勃克級神盾驅逐艦輪廓的標靶，場址鄰近中方早先測試他們所謂「航艦殺手」東風-21D（DF-21D）反艦彈道飛彈的靶場。

有別於伊朗在波斯灣設置的粗糙美軍航艦標靶，衛星影像顯示中國的標靶遠為精密，標靶上甚至不乏諸多儀器供模擬之用。

據Capella Space公司提供的雷達成像，可在一片沙漠裡清楚看出一塊航艦形狀的平面；透過Maxar衛星影像從上方觀察，平面有完整美軍航艦外型輪廓，但沒有艦島、飛機起降設備等細節，有兩個目標區因清晰的外型輪廓，可識別為航艦標靶。

但模擬其他艦艇的標靶則看來更為精細。從衛星圖像看，這些標靶上有許多似乎為儀器的筆直標桿，也或者是當雷達反射器之用，模擬艦艇的上部結構。

新的複合設施還有大面積的軌道系統。Maxar一張攝於10月9日的影像顯示，一個75公尺長、上面布滿儀器的標靶，被置於一段寬6公尺的軌道，極可能是用於模擬移動中的大型船艦。

China Builds Missile Targets Shaped Like U.S. Aircraft Carrier, Destroyers in Remote Desert - USNI News



Satellite image: @Maxarhttps://t.co/TM9rnTYqox pic.twitter.com/5snxpZWJ4z — USNI News (@USNINews) November 7, 2021

AllSource Analysis的分析摘要指出，這些可能當成美軍艦艇的標靶，能做為執行搜索/瞄準測試時的模擬目標，標靶周遭目前還看不出有武器打過的痕跡。根據周遭沒有彈坑及標靶上有諸多類似傳感器物件來研判，新場址很可能是要反覆使用。

綜合過去的衛星圖像推斷，中方最早是在2019年3到4月間建置新的航艦標靶，期間幾次重建後於當年12月被整個拆除，但現地今年9月底重新啟用，目前發現的設施大多是10月初建成。

解放軍的火箭軍部隊負責數款反艦彈道飛彈計畫。陸基東風-21D的射程約1500公里，彈頭為機動重返載具供打擊船艦之用；較大的東風-26（DF-26）射程約3700公里。

▲▼衛星圖像顯示，中國在西部的新疆塔克拉瑪干沙漠武器實驗場中興建靶場，模擬美國海軍航母戰鬥群。（圖／路透社）

五角大廈在最新公布的年度中國軍力報告指出，解放軍火箭軍部隊2019年7月破天荒首次向南海發射實彈演習，當時6枚東風-21D反艦彈道飛彈射入南沙群島北方海域。

五角大廈的中國軍力報告另指出「多用途的東風-26可快速更換傳統或核彈頭，能從中國境內向西太平洋、印度洋及南海實施精準反艦與對地打擊；2020年，解放軍還演練對南海的移動目標發射反艦彈道飛彈，只是中方一直沒承認」。

除陸基反艦彈道飛彈外，中國也有為海軍航空兵的轟6（H-6）轟炸機配備大型反艦彈道飛彈的計畫，相關計畫2018年首度被揭，飛彈大到足以裝極音速彈頭；中國最新的055型飛彈驅逐艦也是可能的反艦彈道飛彈載台。

USNI News指出，這並非中國首次在沙漠設置航艦標靶，2003年以來外界就發現中國在甘肅的雙成子有等比例航艦輪廓的水泥平面被當成標靶，有多次打靶過的彈坑並經常修復，但這次新疆塔克拉瑪干的新設施更為完備，更能模擬想要的目標。

▲新疆若羌地區的複合設施，鄰近「航艦殺手」東風-21D（DF-21D）反艦彈道飛彈的靶場



報導指出，新設施會供哪些武器測試尚不清楚，但從現地能看出的複雜與精細程度表明，解放軍正繼續強化嚇阻力量，以削弱美國海軍靠近中國的能力，尤其針對美軍航艦打擊群。