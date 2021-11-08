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暖暖消防分隊遇大雨就滲水！水溝蓋重壓凹損　基隆消防局：已改善

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局暖暖分隊新廳舍今年10月6日落成啟用，有民眾向《東森新媒體ETtoday》記者投訴表示，救護備勤室、二樓文康室等滲水，連測蓋、牆壁裂痕剝落，分隊前水溝蓋竟經不起消防車重量，呈現嚴重凹損。對此，消防局長陳輝龍表示，2處滲水及水溝蓋凹損，目前都已改善完成。

▲暖暖消防分隊遇大雨就滲水！水溝蓋重凹損 基隆消防局：已改善完成。（圖／民眾提供）

▲暖暖消防分隊遇大雨就滲水，連測蓋、牆壁裂痕剝落。（圖／民眾提供）

消防局長陳輝龍表示，滲水缺失有的是設計結構，有的是透過大雨找到滲漏點，暖暖分隊確實有發現2處牆壁滲水情事，已請廠商儘速改善完成，另分隊前水溝蓋也已更換新的；他一直都有持續追蹤關注新廳舍問題，近日基隆雨量較多，也請同仁多注意「建築結構」及「滲水」情事，若一發現問題，立即反應，會請廠商儘速改善。

暖暖分隊目前是基隆市最漂亮、舒適的消防分隊，各項設施都是國家級的標準，在規劃時也融入防災元素，除了作為一般消防分隊使用外，萬一有重大災害發生時，可結合暖暖運動公園、暖東苗圃作為民眾緊急避難收容場所，讓民眾生命財產安全更有保障。

▲暖暖消防分隊遇大雨就滲水！水溝蓋重凹損 基隆消防局：已改善完成。（圖／民眾提供）

▲分隊前水溝蓋竟經不起消防車重量，呈現嚴重凹損。（圖／民眾提供）

消防局指出，新建暖暖消防分隊廳舍坐落於暖暖運動公園旁，4層樓高的建築物佔地1875平方公尺，總工程經費1億1281萬元，其中內政部消防署補助7963萬元，廳舍採斜屋頂設計，而建築物以鮮明的紅色屋頂與灰色主體對比，展現消防建築物強烈的存在感。

▲基隆暖暖消防分隊廳舍嶄新落成 林右昌：以小搏大最佳範例。（圖／基隆市政府提供）

▲▼基隆市消防局暖暖分隊新廳舍今年10月6日落成啟用。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆暖暖消防分隊廳舍嶄新落成 林右昌：以小搏大最佳範例。（圖／基隆市政府提供）

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