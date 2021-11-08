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泰國公主久違露面了！20年「沒跟媽媽說過話」　4哥哥慘丟皇室頭銜

▲▼泰國公主希里萬納瓦瑞（Sirivannavari Nariratana）於11月5日久違地公開出席王室活動。（圖／翻攝自Instagram／welove_sirivannavari）

▲泰國公主希里萬納瓦瑞（Sirivannavari Nariratana）於11月5日久違地公開出席王室活動。（圖／翻攝自Instagram／welove_sirivannavari，下同）

記者張寧倢／編譯

泰國王室的「二公主」希里萬納瓦瑞（Sirivannavari Nariratana）是泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）和第二任妻子生下的唯一女兒，也是前泰王蒲美蓬最疼愛的小孫女。然而，久未現身的她最近又出席了王室公開活動，但據悉她已經20年沒和媽媽說過話。

▲▼泰國公主希里萬納瓦瑞（Sirivannavari Nariratana）於11月5日久違地公開出席王室活動。（圖／翻攝自Instagram／welove_sirivannavari）

▲希里萬納瓦瑞前往皇家寺廟出席儀式。

泰國二公主希里萬納瓦瑞透過Instagram更新近況稱，她5日前往大城府邦巴因縣的「尼維塔瑪帕萬寺」出席皇家功德儀式，一連上傳了7張自己當天身穿王室傳統的正式服裝的個人照，這是她自去年12月後，相隔近1年以來首度公開出席王室對外活動。

熟知泰國王室動向的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）也在推特上轉貼公主的照片，但內文卻寫道，「這20多年來，她從未與母親或4個哥哥說過話。」留言區有網友推測，身為公主，她或許真的沒有太多選擇。不過馬歇爾隨即回應表示， 「這是有爭議的。如果她想和他們說說話，她應該是可以找到辦法的。」

《南華早報》曾報導，出生於1987年的希里萬納瓦瑞公主，是現任泰王與第二任妻子余娃希達•豐拉索（Sujarinee Vivacharawongse）所生下4男1女中，唯一的女兒。豐拉索嫁入王室2年後被丈夫指控外遇，母子5人遭流放至英國，但卻只有小女兒希里萬納瓦瑞最終被下令召回，並保留王室頭銜，和父親一起住在皇宮內，她的媽媽和4名兄長後來移居美國。

▲▼泰國公主希里萬納瓦瑞（Sirivannavari Nariratana）於11月5日久違地公開出席王室活動。（圖／翻攝自Instagram／welove_sirivannavari）

▲希里萬納瓦瑞多才多藝，幾乎可說是「斜槓公主」。

希里萬納瓦瑞除了是年紀最輕的泰國公主外，也相當多才多藝，年僅17歲就創立個人同名服裝品牌Sirivannavari，於國立朱拉隆功大學攻讀時裝及紡織技術，2007年在巴黎時裝周開了處女秀，至今仍是一名活躍的時裝設計師。另外，她近幾年開始嘗試寫詩，近年的浪漫愛情詩作《Horse, Helen and Henri》也啟發了她的一系列的時裝設計。

▲▼泰國公主希里萬納瓦瑞（Sirivannavari Nariratana）於11月5日久違地公開出席王室活動。（圖／翻攝自Instagram／welove_sirivannavari）

報導稱，希里萬納瓦瑞9歲開始騎馬，在法國參與Le Cadre Noir de Saumur馬術協會訓練，並在2013年東南亞運動會上作為馬術隊的一員，代表泰國參加馬術比賽。2005年的東南亞運動會，希里萬納瓦瑞公主則是參加了羽球項目，幫駐泰國羽球隊拿下當年金牌，後來，2016年舉辦的首屆泰國羽球大師賽就是以她作為命名，賽事的正式名稱為「Princess Sirivannavari Thailand Masters」。

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