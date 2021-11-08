澳洲「無尾熊」陷絕種危機！披衣菌強襲　染上恐失明、不孕

▲澳洲無尾熊面臨絕種危機。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／編譯

澳洲的無尾熊族群遭受披衣菌（chlamydia）威脅，如果染疫可能導致失明、不孕甚至死亡。專家表示，披衣菌傳播快速，宛如無聲殺手，如果情況持續惡化，可能讓澳洲國寶在國內大部分地區絕種。

CNN報導，披衣菌是一種透過性行為傳播的細菌，無尾熊染疫後，如果沒有接受治療，可能造成失明，或在生殖道內增生囊腫、疼痛不已，最後不孕甚至致命。更可怕的是，牠們體內用於消化尤加利樹葉的必要腸道菌群，可能遭治療披衣菌的抗生素破壞，因此可能讓一些染疫個體治癒後餓死。

雪梨大學獸醫病理學教授克羅肯伯格（Mark Krockenberger）長期在新南威爾斯州（NSW）城鎮岡尼達（Gunnedah）進行研究，他指出，2008年時，當地無尾熊族群中「披衣菌感染率非常、非常低，大約只有10%」，

但到了2015年，此數字上升至60％，如今更是高達85%。

▲由於氣候變遷，無尾熊面臨的生存威脅更加險峻。（圖／取自免費圖庫pixabay）



克羅肯伯格解釋，不孕對於族群影響甚鉅，「幾乎每個雌性個體感染披衣菌後，在一年內、最多兩年內就變得無法生育。即使牠們存活下來，也無法繁殖。」

澳洲近年野火、森林砍伐日益嚴重，無尾熊已經面臨棲地喪失的威脅，如今各地族群又遭遇披衣菌肆虐威脅，而氣候變遷導致乾旱、熱浪、災難性野火越來越嚴重，也讓牠們更容易生病。

澳洲政府報告指出，無尾熊暴露在異常緊張的環境中，會讓披衣菌傳播得更快。克羅肯伯格也以岡尼達的無尾熊族群為例指出，2009、2010年發生一系列熱浪與乾旱，讓披衣菌病例翻倍成長。

科學家們正在試驗披衣菌疫苗，希望藉此保護無尾熊。克羅肯柏格說，若此策略起不了作用，無尾熊面臨區域性滅絕的風險就會非常高。

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