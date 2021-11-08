美國多所大學接獲炸彈威脅！　3所常春藤名校緊急疏散師生

▲ 美國康乃爾大學校園。（圖／翻攝自YouTube／Cornell University）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國多所大學校園接連傳出炸彈威脅，康乃爾大學、哥倫比亞大學及布朗大學3所常春藤聯盟名校也在7日收到炸彈恐嚇。校方一度發出警報，要求所有師生離開建築物並遠離校園。

CornellALERT: Law enforcement has concluded search of the Ithaca campus; no credible threats were found. It is safe to resume all normal activities. — Cornell University (@Cornell) November 8, 2021

根據《今日美國》，位於紐約伊薩卡的康乃爾大學警方7日接到一通電話指出，有4棟大樓被放置炸彈，隨即封鎖校園中心。校方當晚7時30分解除警報，並在推特上說明，「執法部門已結束對伊薩卡校區的搜索，未發現任何可信威脅。」

UPDATE: Following an investigation, today’s bomb threats were deemed not credible by the NYPD and the campus buildings have been cleared for reoccupancy. We thank those individuals affected for their patience and cooperation in evacuating. — Columbia University (@Columbia) November 7, 2021

紐約市哥倫比亞大學警方7日下午2時30分左右接獲校園內有炸彈威脅，隨後發布警報，當天在調查後發表聲明指出，「紐約警方認為，今天的炸彈威脅並不可信。校園內的建築已經淨空，可以重新使用。」

BREAKING: All buildings evacuated for the bomb threat have been cleared by the Providence Police and Brown DPS. https://t.co/WxBsTG9O6C pic.twitter.com/5JlCBBFLxP — Brown Daily Herald (@the_herald) November 7, 2021

位於羅德島州普洛威頓斯的布朗大學職員7日向學生發出警報訊息指出，警方正調查校內「涉及炸彈威脅」的多棟建築。校方當天稍晚便表示，學生可以恢復正常活動。

不過2天前，康乃狄克州紐哈芬市警方5日也接到一通報案電話，提醒警方注意一顆炸彈，且點出耶魯大學周圍一個特定地點。

俄亥俄大學則於6日收到類似威脅，警方調查後認為其不可信。位於俄亥俄州牛津市的邁阿密大學當天也收到炸彈恐嚇，當地警方後來表示，這項威脅「未經證實」。

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