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新冠口服藥相關時程出爐！南韓計畫採購40.4萬人份　明年2月起到貨

▲▼默克藥廠（默沙東，Merck）研發的新冠肺炎口服藥莫奈拉韋（molnupiravir）。（圖／路透）

▲南韓政府計畫明年2月起分階引進莫奈拉韋（molnupiravir）等新冠口服藥。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

新冠口服藥成為繼疫苗之後，在克服疫情上帶給人類新希望，南韓政府計畫從明年第1季（2月）起正式引進供40萬4000人服用的新冠口服藥物，並宣稱要減免民眾的負擔，其中已與默克藥廠（默沙東，Merk）完成20萬人份的「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）簽約，預計每人療程要價700美元。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓中央防疫對策本部危機溝通組長、疾病管理廳發言人高宰英（고재영，音譯）於今（8）日在簡報會議上首度正式宣布，先前所簽約採購的新冠口服藥物，將從明年2月起分階段引進南韓，而新冠口服藥物是南韓分階恢復日常生活中最重要的一環，目的在於降低重症發生率。

據悉，南韓政府於今年9月與默克藥廠簽約購買20萬人份的莫納皮拉韋、10月則與美國輝瑞藥廠簽約採購7萬人份新冠口服藥物Paxlovid，而剩下13萬4000人份的額度，則將持續與默克藥廠、輝瑞、瑞士藥廠洽談中，預計11月底前可完成簽約。

報導指出，美國政府已與默克藥廠簽下藥物供應合約，每1人所需的5天療程中要價700美元（近新台幣2萬元、約83萬韓元），而從目前默克藥廠所公佈的臨床實驗數據來看，只要在5天內服完莫納皮拉韋，可望降低50%的重症住院、死亡率；而輝瑞的Paxlovid在症狀出現的3天以內服用，可降低89%的住院、死亡率，5天以內服用則可降低85%。

隨著南韓分階轉換防疫體制，新冠確診者擬採取以「居家治療」為原則，將醫療資源集中投入在重症患者上，而目前南韓政府仍未公開新冠口服藥物是否給居家治療患者服用等細則，未來可能會在住處、醫院讓確診者或高風險族群服用，以求降低重症病床使用率。

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