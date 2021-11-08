澳黑市「假疫苗護照」每張1.4萬！她持假證暢行無阻　恐成疫情破口

▲澳洲疫苗護照。（圖／翻攝自Facebook／Services Australia ）



記者張方瑀／綜合報導

隨著疫苗接種率逐漸提高，各國開始推出「新冠疫苗護照」等認證，讓已經施打完疫苗的民眾可以免除防疫禁令限制。不過，這也讓「假護照」開始在市面上流竄，可能成為全球疫情破口，澳洲就有一名女子表示，她過去幾個星期已經拿著假護照進出各大餐廳，完全暢行無阻。

根據《法新社》報導，澳洲24歲化名為莫莉（Molly）的女子表示，她在過去幾個星期以來，透過在網路上購買的假疫苗護照，已經多次進入餐廳用餐，而且暢行無阻，「我不是反對（疫苗），我只是不同意強制接種。」莫莉說，幾個月前開始出現一個網站連結，只要輸入你的詳細個人資料，它就會幫你製作假護照。

報導提到，自從澳洲10月初公布對未接種者的新規定後，網路上對於「假護照」的搜尋量就開始激增。某個網站聲稱，只要花上500美元（約台幣1.4萬元）就能獲得來自澳洲、美國、英國等地的疫苗護照；專家擔心，假護照可能會讓疫情出現破口，也會讓如何追蹤接觸者更加複雜。

麥考瑞大學（Macquarie University）犯罪學教授赫利爾（Vince Hurley）指出，取得假護照非常容易，光是一個賣假護照的Telegram頻道就有6.4萬名會員，「價格從100澳元到1000澳元（約台幣2099元至20990元）不等，這取決於護照品質、銷售人員評價，還有其他消費者的建議。」儘管會面臨長達10年的監禁和高達7400美元的罰款，有些澳洲人還是爭相購買。

化名為薩利姆（Salim）的27歲澳洲男子就表示，他用假護照去了餐廳、健身房和理髮廳，他身邊至少有10個朋友都有假疫苗護照，「我被迫這麼做，因為我沒有選擇，我沒有搶銀行，也沒有傷害任何人。

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