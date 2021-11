放屁啦！拜登國際晚宴排出「天然氣」　卡蜜拉目睹嚇傻：又長又響

▲拜登被爆料在查爾斯王儲的夫人卡蜜拉面前放了一個響屁。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

美國總統拜登(Joe Biden)日前才在聯合國氣候峰會(COP26)的開幕式上被拍到聽演講時一邊「閉目養神」,結果知情人士爆料,不到幾小時後,拜登在招待會上與英國查爾斯王儲的夫人卡蜜拉(Camilla)談話時放了一個「又長又響」的屁,音量大到讓卡蜜拉大吃一驚,後來她仍不時抱怨此事。

▲拜登上周飛往英國參加聯合國氣候峰會,被拍到疑似睡著的畫面。(圖/路透)

英國《每日郵報》報導指出,本來應該致力於減少排放的拜登總統,上周在格拉斯哥舉辦的COP26峰會上自己產生了一點「天然氣」(natural gas)。知情人士向《每日郵報》爆料,拜登是在美術館招待晚會上與康瓦爾公爵夫人卡蜜拉碰到面的,她的丈夫查爾斯王儲、威廉王子與凱特王妃,以及英國首相強生也有出席。

▲拜登飛往英國參加聯合國氣候峰會期間曾受邀出席招待會。圖為拜登在會上與威廉王子寒暄。(圖/路透)

知情人士表示,拜登在與卡蜜拉禮貌地閒聊時,卡蜜拉聽到拜登放了一個響屁而大吃一驚,也覺得相當尷尬,「那個屁又長又響,讓人無法忽視……卡蜜拉停不下來一直講。」

Camilla 'hasn't stopped talking about' Biden 'breaking wind' during chat at Cop26 https://t.co/BGhC3ju8T4