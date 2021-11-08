囚犯偷拍「牢房生活」變網紅　爽烤吐司影片曝！被逮下場慘了

▲巴西一名囚犯偷拍監獄生活爆紅。（圖／翻攝TikTok@wlfdllinha）



記者吳美依／綜合報導

巴西里約發生一起離譜事件，一名囚犯經常在TikTok分享監獄日常生活，吸引超過1.5萬粉絲，其中一部在牢房內烤吐司的影片更是超過67萬次觀看。但是，他爆紅後很快就被獄方逮到，目前已轉移至維安級別更高的監獄服刑。

綜合外媒報導，這名囚犯原本被關在「道爾頓克雷斯朋監獄」（Dalton Crespo），除了烤吐司以外，還分享自己和獄友一起踢足球、大掃除，甚至展示各項違禁品的影片。巴西監獄管理局（SEAP）發現後，下令搜查他的牢房，果真找到17支手機、13張SIM卡以及少量藥物。

監獄管理局官員維羅索（Fernando Veloso）沒有透露囚犯身分，僅說「我們已經與內政部合作，在法律允許的最大程度展開調查。囚犯持續與外界聯繫是不可容忍的行為。」他還強調，將會加強查緝違禁品，並且加重相關懲處。

事實上，英國2019年也曾發生類似事件。毒販沃克（Sam Walker）在里茲（Leeds）坐牢，卻仍能持續使用各大社群媒體帳號，他在推特上擁有近2萬粉絲，YouTube頻道也持續上傳在監獄內拍攝的影片。

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