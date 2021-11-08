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4.5公尺巨鯊活活咬死！他命喪海中「僅留1副蛙鏡」　家人目睹崩潰

▲▼ Paul Millachip在澳洲遭鯊魚咬死。（圖／WA Police）

▲ 米拉奇普（右）生前熱愛運動。（圖／WA Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲驚傳一起鯊魚攻擊事件，一名英國男子6日在北弗里曼特爾（North Fremantle）一處海灘游泳時，遭一條長達4.5公尺的鯊魚活活咬死，他的家人和眾多泳客卻只能在岸邊眼睜睜看著悲劇發生。

《每日郵報》報導，57歲男子米拉奇普（Paul Millachip）被認為是6日上午遇襲，許多泳客都目睹事發過程。大規模搜索持續2天，卻後卻只找到一副蛙鏡。

當時在岸上的4名少年說明，他們看見鯊魚後便駕著橡皮艇沿著海岸疾駛，警告泳客離開水面。其中一名少年提到，「我不知道那是哪種鯊魚，但牠非常巨大，從鰭到尾部的距離很長。」

米拉奇普生前熱愛騎單車，也是個經驗豐富的游泳運動員，曾參加鐵人三項和馬拉松比賽。他經常在周六上午去游泳，每周會和妻子到海邊二三次，事發時他的妻子和二個已成年的孩子都在現場。

他的妻子7日向《太陽報》表示，丈夫是在做自己喜歡的事時過世，也就是外出衝浪和鍛鍊身體，形容他是個很棒的男人和很棒的父親。她也感謝澳洲當局周到的安排，因為他們的親友都在英國。

當地警方證實，海上搜索行動於7日下午中止。西澳州州長麥高文（Mark McGowan）則針對這起事故表示，「一個家庭陷入悲痛，一名男子失去了生命。」截至8日為止，該地區所有海灘禁止民眾進入。

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