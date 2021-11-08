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NASA警告「潛在危險」小行星正朝著地球而來　直徑等於3個足球場

▲▼宇宙,天文。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲NASA預估，12月將有一個如艾菲爾鐵塔般大小的「小行星」行經地球。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國航太總署（NASA）警告，今年12月將有一顆大小與巴黎艾菲爾鐵塔差不多的小行星（asteroid）將行經地球，這是一顆被NASA歸類為「具潛在危險」的小行星。而據英國《太陽報》表示，這顆小天體的直徑約為3個足球場的長度，比90%的小行星都要大，但比大型小行星的體積小得多。

根據美國科技媒體《Tech Times》報導，美國NASA最近發布警告稱，「小行星4660」（4660 Nereus）將在12月11日從距離地球240萬英里（約384萬公里）處通過。值得注意的是，這顆小行星的大小約與法國艾菲爾鐵塔（巴黎鐵塔）一樣高，而《太陽報》則稱，它的長度達1080英呎（約330公尺），相當於3個足球場的長邊。

然而，NASA指出，「小行星4660」這次運行的距離大約是月球到地球距離的10倍，預計不會對人類居住地造成威脅。英國《獨立報》報導，這顆小行星每664天繞太陽運行一次，預計在未來幾年或數十年內將更靠近地球，詳細來說，NASA預估在未來175年之中，它還會和地球有12次近距離接觸，下一次經過地球的時間約為2031年3月，而2060年2月則將僅距離地球75萬英里。

報導稱，這顆1982年由美國天文學家Eleoner Helin首次發現的「小行星4660」，被歸為阿波羅小行星群，這些小行星的軌道接位於火星和地球之間，同樣會繞著太陽公轉，並在繞行的過程中飛掠地球。NASA持續追蹤在地球附近的小行星，去年10月17日就發現一顆和紐約帝國大廈（約高381公尺）直徑長度相似的小行星。

▼另外，NASA也計劃在2022年以太空飛行器撞向小行星，測試是否能改變小行星的軌道，是首次的行星防禦系統測試任務。

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