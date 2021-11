螺絲發出吱吱聲！恐怖遊樂設施突然故障　2少女受困35m高空3小時

▲少女受困空中3小時。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

澳洲墨爾本一遊樂園發生遊樂設施故障,導致2名少女受困在35公尺高空,2人無助受困的驚險畫面在網路上瘋傳,消防人員後來立即趕到現場,歷經長達3小時的救援最後終於脫困。

事件6日下午2時發生在吉朗市(Geelong)的Chants Summer Carnival遊樂園,從網路瘋傳影像中可看到,遊樂設施Carnival Ride突然故障,當時乘坐在上面的15歲少女克魯斯維爾(Millie Creswell)與好友德雷克(Taylah Drake)一同受困35公尺半空中。

克魯斯維爾脫困後表示,「我一直很怕搭雲霄飛車,最後被朋友說服才願意上去,在上面的時候太可怕了,一直可以聽到螺絲釘所發出的吱吱聲」,救援過程中超擔心唯一能保護她的安全帶會突然鬆脫。

當地消防隊表示,2名少女被困在35公尺高空,另外還有2名兒童受困,不過另外一組受困者離地面比較近,他們緊急出動起重機和雲梯,最後成功把人解救下來,初步判斷事故原因可能是遊樂設施齒輪出現問題,目前已暫時關閉設施進行維修中。

Rides like these need to be more heavily regulated, these pictures are from Waurn Ponds (Geelong). Does anyone know what the mandates are for routine checks are on carnival rides? #auspol #vic #geelong #Springstreet pic.twitter.com/7gdnRLfmFF