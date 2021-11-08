衛報：台灣清零代價浮現　專家曝「民進黨無法承受疫情再爆發」

▲目前台灣約有73％的人接種了一劑疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／綜合報導

台灣在新冠肺炎疫情爆發初期，被國際間稱為防疫優等生，但在各國疫苗接種率提高，開始將政策轉向為與病毒共存的當下，台灣政府堅持的「清零」政策也逐漸受到質疑，英國《衛報》就指出，在嚴格的封鎖下，台灣的經濟受到嚴重影響，這樣的防疫策略不知還能持續多久；更有教授提到，現在的民進黨無法承受任何新的疫情爆發。

英國《衛報》記者海倫（Helen Davidson）2020年10月從澳洲被派駐到台灣，她8日撰文表示，台灣的經濟和國際交流已經受到「清零」政策的嚴重影響，以墾丁南灣的商家為例，販售異國美食的店家只能仰賴周末的本地遊客，沒有國際遊客來補足周間的空缺，還有美乃滋、墨西哥玉米餅等食材，也受到國際供應鏈影響，讓老闆直呼，「已經三個月找不到它了。」

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）



除此之外，台灣目前已開放本國國民的外籍伴侶與子女來台，但許多在台工作的外籍人士，至今沒有辦法和家人團聚。在台灣工作的法國人博蒂埃（Clement Potier）說，他的另一半被困在海外，「不能和你愛的人在一起真的很難受。」

據統計，台灣2019年的國際旅客超過2900萬人，到了2020年疫情最嚴重時降到390萬，而今年到現在為止僅有33.5萬人。美國奧勒岡大學（Oregon State University）公共衛生與人文科學學院紀駿輝教授（Chunhuei Chi）表示，「你能維持多久？這都是要付出代價的，台灣在商業與交流上都犧牲了國際合作的機會。」

英國《經濟學人》智庫（Economist Intelligence Unit）7月時指出，亞洲許多國家的清零戰略在初期帶來了健康與經濟效益，在實施的國家或地方非常受歡迎，「如果世界其他地方也採取了類似的方法，清零就可被視為一種可持續的策略。」不過，各國並沒有這樣做，「隨著全球經濟重新開放，這個策略也變得不可行。」

▲台灣的疫苗很大程度是依賴外國大量但頻率不一的捐贈，圖為日本捐贈AZ疫苗抵台。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



另一項台灣堅持不開放國境的一大因素就是疫苗接種率，目前台灣約有73％的人接種了一劑疫苗，其中老年人口的比例最高，而完整接種的人口剛超過三分之一。《衛報》提到，受到全球供應鏈短缺和中國大陸的干預，台灣的疫苗很大程度是依賴外國大量但頻率不一的捐贈，還有國內自行研發的疫苗。

紀駿輝提到，政治也是國內遲遲無法全面解封的因素之一，因為隨著地方選舉的時間越來越近，他認為民進黨不會在這時鬆綁國境，因為此時若有任何程度的疫情再度爆發，就會成為國民黨批評執政黨的關鍵，「它（民進黨）承受不起任何新的疫情爆發。」

中央流行疫情指揮中心（CECC）在9月時曾向《衛報》表示，清零並非目標，但會持續朝著這個方向前進；衛福部長陳時中也說，「目前的目標是實現清零，但台灣也必須做好與新冠病毒共存的準備。」

記者海倫引述了PTT鄉民的看法指出，如果台灣要開放邊境，如何讓社會大眾做好準備是一個關鍵的大問題，因為台灣民眾對於疫情仍有非常強烈的恐懼感，「就算是接種疫苗後，台灣人還是非常害怕死亡與邊境開放，台灣人依舊非常有疑慮。」

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