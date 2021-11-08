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德州音樂祭8死！主辦歌手爆早有「煽動混亂」前科　歌迷摔成癱瘓

▲▼饒舌歌手Travis Scott舉辦的「Astroworld Festival」音樂祭爆發推擠意外。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 史考特過去便曾因煽動人群混亂被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國饒舌歌手史考特（Travis Scott）連續3年在家鄉德州休士頓舉辦Astroworld音樂祭，5日登台演出時，台下卻爆發恐怖踩踏事故，釀成8死悲劇。史考特事後在IG表達悲痛之情，但外媒爆料，他過去早有煽動觀眾無視保全、衝上舞台的前科。

Astroworld音樂祭5日開幕當天下午便曾發生百人踩踏事件，晚間又有多達5萬名觀眾一口氣湧向舞台，導致8人死亡及300多人受傷，年紀最輕的死者僅有10歲。事發當時社群媒體上流傳這起事件與毒品有關的傳聞，休士頓警方也證實，接獲通報稱有人在現場向他人注射毒品，凶殺及毒品偵緝部門已介入並展開刑事調查。

綜合《每日郵報》、《紐約郵報》報導，史考特6日在IG發文表示，對這起事件造成的傷亡感到「悲痛欲絕，無法想像會發生這種事。」然而，參加音樂祭的23歲觀眾帕雷德斯（Kristian Paredes）已向史考特及演出嘉賓德雷克（Drake）提起訴訟，指控這二名饒舌歌手煽動人群推擠。

儘管目前沒有跡象顯示是史考特要求粉絲衝上台，他過去的罪行仍重新引發關注。史考特2017年在阿肯色州一座露天劇場演出時煽動人群騷動，導致一名保全等多人受傷。為避免面臨更重的指控，他和檢察官私下達成協議，並承認自己行為不檢。

短短幾周後，史考特在曼哈頓的演唱會再度失控，導致一名粉絲從看台上摔落，不幸癱瘓。當時23歲的受害者格林（Plaintiff Kyle Green）指控，事發後史考特竟要求保全將他拉到舞台上，只為了送他一枚戒指安慰他，卻讓他的傷勢變得更糟。

5日的8死悲劇發生後，格林的律師赫希霍恩（Howard Hershehorn）透露，格林對這起事故感到憤怒，認為若史考特有吸取教訓，改變他的魯莽作風，這件事本該可以避免。

史考特2015年參加芝加哥Lollapalooza音樂節時也曾因行為不檢被捕，當時他才登台表演5分鐘，就因數十名粉絲衝上台而中斷演出。他先前受訪曾將現場演出形容為職業摔跤，因為他不喜歡觀眾遠遠地站在一旁，希望他們能享受演出。也有嘻哈樂評人認為，人群暴動是他的特色。

►德州音樂祭踩踏8死　驚爆多人遭針頭注射毒品！保全被刺後倒地
►德州音樂祭「5萬人」瞬間瘋湧舞台前　慘釀8死！目擊者：遍地屍體
►德州音樂祭8死17傷！恐怖踩踏推擠連環爆　失控畫面曝光

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