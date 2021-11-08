台積電職缺「文組也搶翻」！網揭「1殘酷現實」：根本爽缺

▲很多年輕人嚮往進台積電就職。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

台積電是許多年輕人嚮往的就職企業。就有一名網友表示，不只讀理科的人想進台積電，連文組出身的女生也都擠破頭想搶台積電的職缺，讓他好奇究竟台積電有何魔力，讓人前仆後繼都想成為其中的一份子？

一名網友在PTT「GG到底有何魔力?」為題發文，表示「大概只有唸電資的可能會不屑台積電，但非電資的多少人想做產線三寶，進了台積電，祖墳都要冒煙」。他強調，不誇張，文組出身的女生一堆擠破頭想搶作業員、助工的職缺，「台積電大概是科技業極少數文組比理組還想進的公司」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這讓原PO非常好奇，「單純是因為錢多到翻轉人生嗎？台積電到底有何魔力，讓人前仆後繼想成為G娃娃？」

▲原PO好奇台積電究竟有何魔力，為什麼一堆文組的也想進去。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出鄉民一面倒認為，主因是「薪水好」，「台灣一堆累傷身又不給多少錢的工作，台積電至少給你買藥錢」、「『鈔』能力」、「領年薪200萬以上，而且逐年遞增，工作又穩定，這樣CP值高的無腦工作哪裡找？」、「應該薪水問題阿，錢多什麼都馬有人做」、「我老婆部門幾乎都媽媽年紀，朝九晚六，車貸房貸輕鬆繳，只需要會下command看report，完全不需要創新根本爽缺」。

另外也有許多人感嘆現實殘酷，「台積電>（大於）IC>>>傳產>其它，人生一次，不要不信」、「說真的，GG薪水或CP值都很普通，只是台灣其他公司太爛，爛到大家麻木了，顯得薪水稍微正常的公司就被吹捧」、「不是GG好，是因為現實很多公司一樣操但給的錢比GG少很多，都要被操當然選錢多的，至少還有留下來的理由」、「非電科系，有哪家公司有機會年薪200？又容易進」。